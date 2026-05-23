英超│曼聯第一簽鎖定阿特蘭大中場艾達臣 拒提高轉會費以免影響其他交易

據報曼聯與意甲阿特蘭大的巴西中場艾達臣荷西(Ederson Jose)就個人條款達成協議，雙方已同意一份長達5年的合約，只待兩間球會傾妥轉會費就可落實，成為紅魔今夏第一簽。然而消息來源亦指，曼聯為免之後其他交易的轉會費被提高，特別是中場球員，堅持只會用5000萬歐羅或以下的價錢簽下他，如果阿特蘭大要求更高轉會費，寧願放棄交易。

與艾達臣荷西就5年合約達成協議

據專門報導曼聯新聞的社交媒體帳號The United Stand透露，曼聯近日與艾達臣荷西的代表持續會面，經過多輪溝通後進展理想，據報紅魔與艾達臣正就一份為期5年的合約條款進行討論，球員本人已口頭同意相關條款，雖然還未完全敲定，但預計沒有任何障礙。

拒絕追價影響後續中場交易

而曼聯還未正式向阿特蘭大提出報價，但他們探過口風後，得知後者叫價或會超過5000萬歐羅，將會要求下降至4000萬歐羅左右，否則不會進行官方的談判。知情人士指紅魔今夏將會重組中場，簽下至少3名中場球員，艾達臣荷西是第一位接觸的人，曼聯方面擔心如果在此子身上給予太高轉會費，後續其他球會在談判時亦會以此為準則，要求更多費用影響市場價格，所以他們不會支付高於5000萬歐羅的轉費，寧願放棄都不會追價。