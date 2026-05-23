英超｜熱刺命運煞科日定奪 迪沙比：想靠自己護級

熱刺的命運將於周日煞科戰戰揭曉，他們將於主場迎戰愛華頓。主帥迪沙比在賽前記賽會表示，清楚知道如何令熱刺不再捲入護級漩渦，但目前只會集中精神在周日的終極戰。

熱刺的命運在最後一輪定奪。法新社

迪沙比帶領熱刺力爭護級。法新社

熱刺上場不敵車路士。法新社

深知如何再避免捲護級漩渦

熱刺目前排在第17位，領先第18位的韋斯咸兩分，來季命運掌握在自己手中。英國時間周日下午4點，將會上演今季英超煞科10場大戰，迪沙比表示：「每個人都必須付出更多。然後，從周日晚上7時起，我們可以統籌規劃來季的方案，考慮所有因素。我不笨，對於我們需要做什麼，我有非常清晰的想法。」

臨危受命「艱難的經歷」

球隊今季經歷湯馬士法蘭克和杜陀兩名主帥後，由迪沙比接手力爭護級，目前領軍6場取得2勝2和2負的成績。他表示：「這是艱難的經歷，因為我在上任之前對球會的情況一無所知。在不了解前任發生過什麼的情況下，處理大量問題，並不容易。但我感到高興和自豪，因為我與球員、球會內部人員和球迷，建立了重要的關係。他們不應該在積分榜上處於這個位置。」

但迪沙比強調目前需要專注下一場比賽，他們的對手將是愛華頓，至於護級對手韋斯咸則將主場迎戰列斯聯。曾經執教韋斯咸的愛華頓主帥莫耶斯，表示希望幫助韋斯咸護級；迪沙比對此回應道：「我很高興莫耶斯表示想幫助韋斯咸，對我們來說這是一大動力；我相信列斯聯鬥韋斯咸亦會踢出應有的表現。但我想靠自己贏得比賽，不想依靠其他人的結果。我們準備好上場，準備好拼搏。」