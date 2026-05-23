西甲｜36歲艾斯派古達宣布掛靴 「是時候展人生新章」

前車路士隊長、目前效力西維爾的艾斯派古達宣布掛靴。他在歐洲職業球壇征戰20季，今晨在社交媒體發感人告別文，表示「是時候展開人生新的篇章」。

艾斯派古達目前效力西維爾。法新社

艾斯派古達於車路士獲譽無數。法新社

艾斯派古達表示：「親愛的足球，今天，我想與你分享，這個賽季將是我作為職業球員的最後一季。經過這麼多年活在夢想之中，我感到是時候展開人生新的篇章。老實說，即使我已為這一刻做好準備，這封信仍難以下筆。20個賽季後，太多人在我的職業生涯中扮演了重要的角色。」

在車路士獲譽無數

這名西班牙守將先後效力奧沙辛拿、馬賽、車路士、馬德里體育會和西維爾，其中以效力車路士期間獲得最多榮譽，包括兩次英超、1次歐聯、2次歐霸冠軍等等。他於去季與馬體會完約後成為自由身，今季8月底與西維爾簽約1年，並有續約1季的選項，但最終他宣布掛靴。他亦曾為西班牙於國際賽上陣45次。

艾斯派古達在告別文章中又寫道：「感謝我有幸加入的每一家球會的隊友、教練和全體工作人員，謝謝你們每天幫助我在為人和足球兩方面不斷成長。能夠穿上奧沙辛拿、馬賽、車路士、馬德里體育會和西維爾的球衣，並代表西班牙在最大的舞台上競技，是真正的榮幸。每一個時刻對我而言都意義深遠。」