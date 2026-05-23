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西甲｜艾比路亞宣布將離任皇家馬德里帥位 不會加入摩連奴教練團

足球世界
更新時間：06:26 2026-05-23 HKT
發佈時間：06:26 2026-05-23 HKT

西甲今季深夜煞科，皇家馬德里主帥艾比路亞於賽前記者會確認，將於賽季結束後離任，預計其帥位將由摩連奴接替。他表示「留下來與他合作不可能」，並希望這只是再見而非永別。

摩連奴勢回巢執教皇馬。美聯社
摩連奴勢回巢執教皇馬。美聯社
艾比路亞不會加入摩連奴的教練團。美聯社
艾比路亞不會加入摩連奴的教練團。美聯社
皇馬今季無冠軍落袋。美聯社
皇馬今季無冠軍落袋。美聯社

「留下來與他合作不可能」

艾比路亞今年1月接替沙比阿朗素，由皇馬B隊主帥升任一隊主帥；皇馬今季將以亞軍衝線西甲，其他賽事亦悉數出局，確認連續兩季無冠軍落袋。皇馬在西甲煞科戰將主場迎戰畢爾包，艾比路亞在賽前記者會表明季後將會離任，並談及勢將回巢的摩連奴：「摩連奴有他出色的技術團隊，身邊有很多好人，如果他來到馬德里，會帶同自己的班底來到。我留下來跟他合作是不可能的。至於我的未來，從周一開始我會認真考慮。」

「希望是再見而非永別」

艾比路亞曾於2009至2016年效力皇馬，他希望今場並非與球會的最終告別，「我希望這是『再見』而非『永別』。我一直視這裏為我的家，以各種身份效力馬德里已有20年，這將是我今季作為皇馬主帥的最後一場比賽，但我不知道這是否我人生中，最後一次執教皇馬。世事難料，我會嘗試好好享受這場比賽，並爭取勝利。」

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