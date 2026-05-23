世界盃｜拉舒福特獲召感謝艾馬利、費歷克 隻字不提曼聯被轟

世界盃即將揭幕，各隊陸續點兵，拉舒福特一如所料在英格蘭陣中。他形容重新入選是「兜兜轉轉回到原點」的時刻，感謝阿士東維拉主帥艾馬利和巴塞隆拿主帥費歷克，幫助他重拾高峰，但隻字未提曼聯。

拉舒福特曾外借維拉。法新社

拉舒福特獲杜曹徵召，將出戰世界盃。法新社

拉舒福特今季效力巴塞表現出色。美聯社

拉舒福特在效力曼聯時，經歷一段低潮，更未能入選修夫基2024歐國盃大軍名單。他其後曾外借阿士東維拉，今季再外借巴塞，重拾最佳狀態，因而再度獲得英格蘭徵召。他表示這兩次外借經歷，幫助他在個人和職業層面均得到成長。他在2024/25下半季效力維拉，上陣17場攻入4球；今季外借巴塞更射入14球並貢獻14次助攻。

「兜兜轉轉回到原點的時刻」

他在Instagram發文承認未能入選歐國盃大軍的失落，成為他奮起的動力：「今天對我來說是兜兜轉轉回到原點的時刻，從絕望到喜悅，未能入選2024年歐國盃大軍幫助我，作為球員和一個人都得到成長，更重要的是，給了我奮鬥的目標。非常感謝這次機會，我迫不及待穿上球衣征戰世界盃。」他又在Story補充道：「特別感謝艾馬、費歷克、杜曹、阿士東維拉、巴塞隆拿和英格蘭，在困難時期對我的信任。」

X補鑊：絕對不是任何形式的諷刺

但這篇帖文隻字不提母會，引發的反應網民炮轟。拉舒福特其後在另一社交媒體平台X補鑊：「為了讓我的IG story更加清晰，這絕對不是任何形式的諷刺！我是曼聯的支持者，這一點始終不變。我只是向過去18個月合作過的球會和教練表達感謝，他們在這次入選英格蘭隊的過程中扮演了重要角色。」