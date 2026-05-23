周末睇波手冊｜熱刺、韋斯咸分途出擊上演護級生死戰 哥迪奧拿宣佈離隊曼城收官成告別戰（附焦點直播表）

英超今個周末迎來收官日，雖然阿仙奴已提前一輪封王，但同樣充滿看點，一邊是熱刺和韋斯咸分途上演護級生死戰；另外曼城今季失落冠軍，主教練哥迪奧拿早前已宣佈完季將會離隊，今戰收官戰或成這位功勳主帥在藍月的最後一戰。

熱刺、韋斯咸分途演護級生死戰

雖然今季英超冠軍已麈埃落定，由阿仙奴久違22年再度英超登頂重再奪錦標，但英超最後一支降班球會並未確定，熱刺因上戰對車路士失利，以1:2告負痛失寶貴3分，目前排第17和排第18的韋斯咸僅差2分，而在周日熱刺將會主場對上愛華頓，「鎚仔幫」則主場對上列斯聯，韋斯咸想要護級就必須要取勝全取3分，同一時間必須熱刺輸波才可護級，加上當晚同一時間開波，為這場生死戰增添不少懸念。

曼城最後一戰告別哥迪奧拿

曼城上戰遭般尼茅夫1:1逼和，與今季英超冠軍失之交臂，但仍有足總盃和聯賽盃入袋，今季亦算有所收穫，而主帥哥迪奧拿周五亦宣佈將在完季後離隊，結束十年「藍月亮」孰教生涯，曼城最後一場主場對上剛奪歐霸冠軍的阿士東維拉，望以一場勝利為這位助球隊狂奪17座主要錦標的功勳主帥作完美謝幕。

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

深夜0:00 意甲 博洛尼亞 對 國際米蘭 Now639台

周日

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上11:00 英超 水晶宮 對 阿仙奴 Now621台

晚上11:00 英超 利物浦 對 賓福特 Now627台

晚上11:00 英超 曼城 對 阿士東維拉 Now622台

晚上11:00 英超 熱刺 對 愛華頓 Now621台

晚上11:00 英超 韋斯咸 對 列斯聯 Now630台

晚上11:00 英超 新特蘭 對 車路士 Now625台

晚上11:00 英超 白禮頓 對 曼聯 Now623台