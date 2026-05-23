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世界盃2026‧列強點評｜佛得角拉雜成軍 不想做「3零部隊」 

足球世界
更新時間：10:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-23 HKT

佛得角歷史性以 小組首名打入世界盃決 賽周，雖曾爆冷擊敗喀麥 隆，但實力只屬非洲中游， 加上大量血統兵近期才轉籍， 拉雜成軍融合度不足，整體實 力與大賽經驗存疑，目標以避免 做3零部隊更實際。

佛得角屬H組的魚腩。美聯社
佛得角屬H組的魚腩。美聯社
佛得角爆冷於世盃外非洲區D組首名出線。美聯社
佛得角爆冷於世盃外非洲區D組首名出線。美聯社

人口僅50多萬的決賽周新丁 佛得角，憑世盃外非洲區D組榜首 出線令人意外。不過，佛得角外 圍賽入16球失8球，只排非洲區53 隊中的第15多及第14少，攻守都 說服力平平。而且56歲的教練布 比斯達整個執教生涯都在佛得角 本土發展，大賽經驗存疑。 

大量血統兵近期轉籍 

血統兵是佛得角的主力，3月 熱身賽的26人中有16位出生於佛 得角以外的7個國家，堪稱世界盃 中的聯合國部隊，外圍賽對喀麥 隆一箭定江山前鋒迪朗利華文圖 在荷蘭出生，中堅比高盧比斯則 來自愛爾蘭。然而，陣中就算最 頂級的球員都只效力葡超或荷甲 等二線聯賽；更甚的是，至少有5 位血統兵是今年才轉籍成功，要 6個月能建立默契及適應戰術幾 乎不可能。預料佛得角今屆陪跑 居多，且看陣中最具級數、為賓 菲加出戰過歐聯的翼鋒薛尼卡巴 爾，能否攻入世界盃第一球名留 青史。 

佛得角世界盃H組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
16-06    深夜0:00    西班牙
22-06    早上6:00    烏拉圭
27-06    早上8:00    沙特阿拉伯

佛得角焦點球員

薛尼卡巴爾
位置：翼鋒
出生日期：18-09-2002
效力球會：賓菲加
國際賽上陣/入球：7場/2球

薛尼卡巴爾(左)。美聯社
薛尼卡巴爾(左)。美聯社

迪朗利華文圖
位置：前鋒
出生日期：04-05-2001
效力球會：AC卡薩比亞
國際賽上陣/入球：18場/5球

迪朗利華文圖。美聯社
迪朗利華文圖。美聯社

迪萊杜亞迪
位置：中場
出生日期：04-07-1999
效力球會：盧多格德斯
國際賽上陣/入球：25場/0球

迪萊杜亞迪。法新社
迪萊杜亞迪。法新社

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