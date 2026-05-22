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英超｜卡域克正式「坐正」曼聯主教練 簽約兩年領紅魔重返歐聯

足球世界
更新時間：19:38 2026-05-22 HKT
發佈時間：19:38 2026-05-22 HKT

曼聯正式宣布，與看守領隊卡域克（Michael Carrick）簽下一紙為期兩年的正式合約，委任其為球隊新任主教練。這項決定是為了獎勵卡域克自今年一月接手以來，在短短五個月內為球隊帶來的翻天覆地改變，包括成功帶領「紅魔鬼」重返來屆歐聯賽場。

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卡域克坐正成為曼聯領隊。曼聯X
卡域克坐正成為曼聯領隊。曼聯X
卡域克簽約成為曼聯領隊。曼聯X
卡域克簽約成為曼聯領隊。曼聯X
卡域克(中)將坐正曼聯帥位。美聯社
卡域克(中)將坐正曼聯帥位。美聯社
卡斯米路與卡域克告別。美聯社
卡斯米路與卡域克告別。美聯社
卡域克來季將坐正。美聯社
卡域克來季將坐正。美聯社
卡域克在任期間重用卡斯米路。美聯社
卡域克在任期間重用卡斯米路。美聯社

領軍奪聯賽季軍

現年44歲的卡域克，自接替魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）以來，執教16場聯賽取得11場勝仗。曼聯最終在英超積分榜力壓多支強手奪得季軍，僅次於阿仙奴及曼城。
據球會內部消息指，卡域克起初並非「坐正」的絕對首選，但他在任內先後擊敗曼城、阿仙奴、利物浦、車路士及阿士東維拉等前列強隊，展現出極強的大賽執法及調度能力，最終成功打動高層。此外，卡域克雖然執教不足半季，但已獲得英超年度最佳領隊的提名，可見其表現備受業界認可。

重塑卡靈頓文化

除了球場上的成績，曼聯董事會更欣賞卡域克對球隊文化的重塑。相比艾摩廉執政末期的緊張氣氛，內部人員形容卡靈頓訓練基地的氛圍現在變得「極度正面」。卡域克不僅團結了更衣室，更一改前任作風，積極提拔及關注青訓學院的發展，這點深得高層讚賞。
今次委任過程由技術總監韋確斯（Jason Wilcox）主導，經過嚴謹的評估及篩選。雖然般尼茅夫主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）曾是強大競爭者，但在其上周退出競逐後，卡域克便成為不二人選。行政總裁貝拉達（Omar Berrada）向董事會提交建議後，獲得加沙家族及拉克迪利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）兩方股東的一致通過。

卡域克：肩負重任深感自豪

正式「坐正」的卡域克感性地表示：「從20年前我踏入這裡的一刻起，我就感受到了曼聯的魔力。能肩負起領導這家特殊球會的責任，讓我深感自豪。過去五個月，球員展現了我們所要求的團結與韌力，現在是時候帶著明確的目標共同前進，曼聯與我們偉大的球迷值得去挑戰最高榮譽。」卡域克成為了傳奇領隊費格遜爵士退休13年以來，曼聯第七任正式主教練。

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