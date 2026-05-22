世界盃2026｜杜曹親解拒帶5個10號仔 棄用大牌只求陣容平衡

英格蘭國家隊主帥杜曹（Thomas Tuchel）公佈了出戰世界盃的26人大軍名單，當中高爾彭馬（Cole Palmer）、菲爾科頓（Phil Foden）及哈利馬古尼（Harry Maguire）等大牌球星齊齊落選，震驚球壇。面對外界的質疑，杜曹在記者會上親自解畫，坦言剔除這些球星是「痛苦的決定」，但他強調不能帶「5個10號位球員」去打亂陣容平衡，並透露已親自致電落選球員以表尊重。

親自致電落選星將：通話充滿情緒

對於棄用多名大牌球星，杜曹直言這是艱難的時刻：「這些電話很難打，因為我非常尊重他們每一位，無論是作為球員還是他們的個性。從55人初選名單中，他們每一個都值得入選。要將名單縮減真的很困難，有時甚至是痛苦的困難。」

杜曹透露，他堅持親自打給每一位曾參與集訓的落選球員：「即使在通話中，我也能感受到那份情緒。我想向他們展示我的欣賞和尊重。」

拒絕球員踢錯位 陣容平衡重於名氣

解釋選人準則時，杜曹強調了陣容平衡的重要性，這亦是科頓及彭馬等球星落選的主因。他說：「我們試圖打造一個平衡的陣容，而不是帶五個10號位球員，然後讓他們踢不熟悉的位置。即使這對球員來說很痛苦，也不容易傳達，但我認為這是正確的決定。我們將年輕球員與資深球員的默契結合，期望能在青春活力與經驗之間取得良好的平衡。」

喜歡艱難的決定

經過連日來的深思熟慮，杜曹表示在落實名單後感到如釋重負：「現在我感到輕鬆、興奮，並準備好出發了。一旦做出決定，就會給你帶來優勢和清晰的頭腦。我等不及要登上飛機，真正履行一個教練的職責了。」

他又表示：「我喜歡艱難的決定，它們能帶來某種清晰度。我們必須挑選我們作為教練團真正熱愛和相信的陣容。球員能感受到教練的愛，如果存在懷疑，他們就無法發揮出應有的水平。」

不過，對於杜曹的大換血，前英格蘭前鋒禾確特（Theo Walcott）則感到惋惜。他特別提到落選的中堅哈利馬古尼：「名單中確實有經驗豐富的球員，但也有一些你期望會在那裡、卻最終落選的球員，例如馬古尼。」