Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜杜曹親解拒帶5個10號仔 棄用大牌只求陣容平衡

足球世界
更新時間：18:42 2026-05-22 HKT
發佈時間：18:42 2026-05-22 HKT

英格蘭國家隊主帥杜曹（Thomas Tuchel）公佈了出戰世界盃的26人大軍名單，當中高爾彭馬（Cole Palmer）、菲爾科頓（Phil Foden）及哈利馬古尼（Harry Maguire）等大牌球星齊齊落選，震驚球壇。面對外界的質疑，杜曹在記者會上親自解畫，坦言剔除這些球星是「痛苦的決定」，但他強調不能帶「5個10號位球員」去打亂陣容平衡，並透露已親自致電落選球員以表尊重。

相關新聞︰世界盃2026｜英格蘭26人大軍名單充滿戰術考量 附大軍名單

親自致電落選星將：通話充滿情緒

對於棄用多名大牌球星，杜曹直言這是艱難的時刻：「這些電話很難打，因為我非常尊重他們每一位，無論是作為球員還是他們的個性。從55人初選名單中，他們每一個都值得入選。要將名單縮減真的很困難，有時甚至是痛苦的困難。」
杜曹透露，他堅持親自打給每一位曾參與集訓的落選球員：「即使在通話中，我也能感受到那份情緒。我想向他們展示我的欣賞和尊重。」

拒絕球員踢錯位 陣容平衡重於名氣

解釋選人準則時，杜曹強調了陣容平衡的重要性，這亦是科頓及彭馬等球星落選的主因。他說：「我們試圖打造一個平衡的陣容，而不是帶五個10號位球員，然後讓他們踢不熟悉的位置。即使這對球員來說很痛苦，也不容易傳達，但我認為這是正確的決定。我們將年輕球員與資深球員的默契結合，期望能在青春活力與經驗之間取得良好的平衡。」

喜歡艱難的決定

經過連日來的深思熟慮，杜曹表示在落實名單後感到如釋重負：「現在我感到輕鬆、興奮，並準備好出發了。一旦做出決定，就會給你帶來優勢和清晰的頭腦。我等不及要登上飛機，真正履行一個教練的職責了。」
他又表示：「我喜歡艱難的決定，它們能帶來某種清晰度。我們必須挑選我們作為教練團真正熱愛和相信的陣容。球員能感受到教練的愛，如果存在懷疑，他們就無法發揮出應有的水平。」
不過，對於杜曹的大換血，前英格蘭前鋒禾確特（Theo Walcott）則感到惋惜。他特別提到落選的中堅哈利馬古尼：「名單中確實有經驗豐富的球員，但也有一些你期望會在那裡、卻最終落選的球員，例如馬古尼。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
6小時前
01:41
長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情
社會
9小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
2026-05-21 17:10 HKT
黃百鳴被裁定內幕交易罪成立。盧江球攝
03:18
涉天馬影視內幕交易案 黃百鳴罪名成立 6月9日判刑
社會
6小時前
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
生活百科
6小時前
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
突發
7小時前
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
影視圈
7小時前
40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設告別儀式致敬
40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設告別儀式致敬
醫生教室
8小時前
長者單拖飲茶慘成獵物 沙田疑現「搭枱黨」屈找數遇婆婆反擊 網民轟：當人老人痴呆吖｜Juicy叮
長者單拖飲茶慘成獵物 沙田疑現「搭枱黨」屈找數遇婆婆反擊 網民轟：當人老人痴呆吖｜Juicy叮
時事熱話
6小時前