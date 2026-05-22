世界盃2026｜英格蘭26人大軍名單充滿戰術考量 阿諾特等名將意外落選 安東尼哥頓入選成最大驚喜(附大軍名單)

萬眾矚目的英格蘭國家隊世界盃26人決選名單終於正式揭曉！這份名單充滿了令人意外的決定與戰術考量。當中最令球迷震驚的，莫過於阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）及高爾彭馬（Cole Palmer）等大牌星將齊齊名落孫山；相反，紐卡素翼鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon）的爆冷入選，則成為了名單中最大的話題。

哥頓成最大冷門 擠走多位進攻好手

在星光熠熠的英軍前場，位置競爭向來極度激烈。然而，主帥最終力排眾議，挑選了安東尼哥頓入局。在外界普遍認為其他攻擊手順位更高的情況下，哥頓的入選堪稱本次名單的「最大冷門」。分析指，這意味著球隊在邊路戰術上，將極度倚重哥頓的速度、突破能力以及在反擊中的衝擊力。

阿諾特、彭馬無緣大賽 戰術轉型犧牲品

有人歡喜自然有人愁，名單中最令人惋惜的絕對是一眾落選的英超紅星。除了早前表現備受批評而被棄用的高爾彭馬外，向來助攻能力極強的右閘阿歷山大阿諾特亦慘被剔出大軍名單。在右閘位置上，主帥杜曹寧願挑選傷癒較為硬朗的車路士隊長列斯占士（Reece James）、紐卡素的利夫拿文度（Tino Livramento）以及熱刺的迪積史賓斯（Djed Spence），足見其防線佈陣有著截然不同的考量。



英格蘭世界盃26人決選名單

門將：

比克福特 (愛華頓)、甸恩軒達臣 (水晶宮)、查福特 (曼城)

後衛：

列斯占士 (車路士)、利夫拿文度、丹般恩 (紐卡素)、馬克古希、尼高奧萊利、史東斯 (曼城)、安斯干沙 (阿士東維拉)、昆沙 (利華古遜) 、迪積史賓斯 (熱刺)

中場：

迪格蘭賴斯 、伊比爾治伊斯(阿仙奴)、艾利洛安達臣 (諾定咸森林)、祖迪比寧咸 (皇家馬德里)、佐敦軒達臣 (賓福特)、摩根羅渣士 (阿士東維拉)、明奈 (曼聯)

前鋒：

哈利卡尼 (拜仁慕尼黑)、艾雲東尼 (阿爾阿里)、奧尼屈堅斯 (阿士東維拉)、布卡約沙卡 、馬度基 (阿仙奴)、拉舒福特 (巴塞隆拿)、安東尼哥頓 (紐卡素)