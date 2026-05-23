足球｜絲打齊迎世盃！螢花三女心水「世一」大公開

2026美加墨世界盃將於香港時間6月12日開鑼，經歷過《足球女將2》實戰洗禮的螢花三女，如今褪去了單純的球迷身分，準備以全新的視角迎接這場四年一度的體壇盛宴。

提到今屆的「睇波大計」，三位女生笑言彼此間默契十足，根本不用特意約定：「我們早就想好會一起看世界盃了！我們會有一個『螢花 x 絲打世界盃睇波日記』，除了和大家一起看球賽，還會分享我們看球時的趣事，好玩的東西都會在裡面看到！」

既然約好了一起睇波，談及心目中的「世一」愛隊與球星，她們自然也有各自關注的焦點。擁有多年踢波經驗的陳樂琳，將她心中的「世一」選票投給了阿根廷。她坦言自己一直支持美斯，考慮到今屆可能是他最後一次出戰世界盃，自然希望愛隊能再創佳績。雖然阿根廷四年前已圓夢捧走大力神盃，但樂琳笑言「冠軍無人嫌多」，期待能看看阿根廷隊今屆會否再有發威的機會。

陳樂琳將她心中的「世一」選票投給了阿根廷。AFP

Vian樂見夏蘭特有好發揮。路透社

Vian樂見夏蘭特有好發揮。AP

雖然阿根廷四年前已圓夢捧走大力神盃，但樂琳笑言「冠軍無人嫌多」。路透社

相比起樂琳對傳統大熱的支持，「表妹」吳梓清（Mona）則更期待見到突破。她坦言英、法、西等歐洲勁旅固然實力強橫，但她更期待「黑馬」日本隊能帶來衝擊，盼望這支亞洲勁旅能再次踢出驚喜。

至於本身有田徑底的連家穎（Vian），對球員的速度與爆發力自然有著更高的關注。她表示會特別留意 I 組的賽事，不僅渴望由夏蘭特領軍的挪威隊能爆冷突圍，更極度期待他與同組的法國球星麥巴比上演正面交鋒。

綠茵場上的魅力，正正在於其瞬息萬變與充滿未知。隨著揭幕戰日益臨近，這場四年一度的體壇盛宴即將點燃全球。螢花三女已經準備好滿腔熱情，與全港球迷一起迎接這個熱血沸騰的夏天！

記者：楊功煜；攝影：廖偉業