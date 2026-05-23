足球｜換個身分迎世盃 螢花女將的熱血「下半場」（有片）

隨著ViuTV真人騷《足球女將2》的「終極一戰」落幕，螢花三位成員「表妹」吳梓清（Mona）、陳樂琳和連家穎（Vian）的生活彷彿被硬生生拔走了一塊。節目雖然完結，她們足球人生的「下半場」卻才剛剛開始。隨著2026世界盃的腳步漸近，這場四年一度的全球狂歡，對她們而言不再只是熱鬧的派對。經歷過嚴格訓練與實戰洗禮，她們將以「半個球員」的全新身分，帶著在綠茵場上刻骨銘心的震撼，用截然不同的目光迎接這場足球盛宴。

從「終極一戰」到世界盃的共鳴

世界盃之所以迷人，在於那份令人血脈沸騰的儀式感與永不放棄的拼搏精神。對於螢花三女而言，她們在節目的「終極一戰」中，已經親身經歷過這份「世盃級」的洗禮。

回憶起「終極一戰」當日，Vian 至今依然會激動得「起雞皮」：「出場那一刻落著雨，球場播起我們唱的隊歌。伴隨著場邊球迷的目光，我們列隊開波。就是那一刻我突然明白，這似乎就是世界盃開場前的神聖感。」神聖的開場過後，迎接她們的是一場猶如過山車般的狂風暴雨激戰。螢花在雨戰中上半場先落後兩球，但換邊後憑著陳樂琳獨取兩球成功扳平，可惜到了補時階段3分鐘內連失兩球，最終以2：4惜敗。

儘管未能獲勝，但這場跌宕起伏的雨戰卻讓她們深刻體會到足球的重量。作為追和功臣的陳樂琳，難忘球隊在惡劣天氣下咬緊牙關扳平2:2的瞬間，直言「那種永不放棄的熱血，就是世界盃的熱血」。吳梓清亦對雨中的一個停頓畫面刻骨銘心：「當時雨下得超級大，雨水不斷打在臉上，但我轉頭看到隊友就在我身邊，這班人和我一起努力堅持到最後，那種感覺真的很幸福。」

褪去球迷外衣 學懂「閱讀球賽」

正因為親身落過場、流過汗，甚至在暴雨中拼搏過，這三位女生早已褪去了「忽然球迷」的外衣。她們看球賽，不再只是外行人看熱鬧，而是帶著球員的「身同感受」去閱讀球賽。

在2022年世界盃才開始看球的 Vian 笑言，以前只覺得球員「追著球來跑」很刺激，但現在深知在球場上衝刺有多消耗體力。因此，她亦更欣賞像夏蘭特（Erling Haaland）這類前鋒：「他靠著極致的速度和精準的走位，不需要太多控球就能起腳射門，我希望可以做到他這樣的入球效率。」

而從2014年就開始看世界盃的「表妹」吳梓清，經歷節目的洗禮後，對自己身處的中場位置有了更深的體會：「踢了足球之後，心態完全不同了，現在深知中場要做的事有多複雜。」至於曾是香港U15青年軍的陳樂琳，則將這項頂級賽事視為一本「活生生的教科書」：「看比賽時我會嘗試預判球員的傳球路線。但最精彩的，是當他們傳出一些我根本看不到、意想不到的漂亮直線與斜線時，那就是我從中偷師學習的最佳時機。」

絕不放棄的足球人生「下半場」

節目曲終人散，但她們與足球的羈絆卻越來越深。目前三人正迎接屬於她們的足球「下半場」。這顆黑白相間的圓球，對她們來說早已超越了一項運動，更是人生低谷中的救贖與重逢。

曾經放棄過足球五六年的陳樂琳，在重新踏上綠茵場後有著極深的感悟：「這個重來的機會很難得。當我重新接觸時，我發現足球原來一直在等我回來，它從來沒有放棄過我。只要我肯繼續踢，它就會讓我繼續踢。」

陳樂琳：「足球一直在等我回來，它從來沒有放棄過我。」廖偉業攝

連家穎（Vian）：「足球話我知，人生無論什麼時候都可以重新開始」廖偉業攝

「表妹」吳梓清（Mona）：「喜歡一件事，就不可以放棄。」廖偉業攝

而對於 Vian 來說，足球更是一劑強心針：「踢球對我有另一個重大意義，它將我從田徑傷患的低谷與低潮期中硬生生拉了出來。足球話我知，人生無論什麼時候都可以重新開始，並且要相信自己一定做得到。」

「喜歡一件事，就不可以放棄。」吳梓清堅定地總結道。2026年的世界盃或許在遙遠的美加墨舉行，但對於這三位螢花女將來說，她們足球人生的「下半場」，已經鳴笛開球。

記者：楊功煜；攝影：廖偉業