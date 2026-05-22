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世界盃2026‧列強點評｜西班牙擁「冠軍」陣容 劍指重奪世界盃

足球世界
更新時間：13:25 2026-05-22 HKT
發佈時間：13:25 2026-05-22 HKT

西班牙上屆世界盃於16強爆冷被摩洛哥淘汰，今屆捲土重來陣容雲集巴塞隆拿、曼城、阿仙奴和皇家蘇斯達幾支於本土賽事奪冠球隊成員，好像巴塞前鋒拉明耶馬和曼城中場洛迪等，希望憑着「冠軍」陣容，爭取第二次捧起大力神盃。　　

西班牙是H組首名出線熱門。路透社
西班牙是H組首名出線熱門。路透社
西班牙目標直指世界盃冠軍。美聯社
西班牙目標直指世界盃冠軍。美聯社

西班牙自2008年歐洲國家盃奪冠開始，之後每項大賽都成為奪標熱門，其間共贏得1次世界盃和3次歐國盃。然而，上屆世界盃狂牛意外在16強互射12碼敗給摩洛哥出局。今屆西班牙以一班稱霸英格蘭和西班牙本土賽的冠軍人馬力圖雪恥，陣中包括為巴塞隆拿贏得西甲的前鋒拉明耶馬、費倫托利斯、中場柏迪、丹尼爾奧莫、後衛古巴斯和門將祖安加西亞。

對手烏拉圭近年實力下滑

還有新鮮出爐的英超冠軍阿仙奴後衛基斯甸摩斯基拿和門將大衛拉耶，英格蘭足總盃和聯賽盃雙料冠軍曼城的中場洛迪，以及西班牙盃冠軍皇家蘇斯達的前鋒巴倫尼特斯亞、奧耶沙巴爾、中場卡路士蘇拿和門將阿歷斯列美路。各人都具備頂級實力之餘，更重要的是具奪取大賽冠軍的經驗，更加有利狂牛於美加墨世界盃爭冠。H組的對手烏拉圭雖屬世界一級，但近年實力下滑，沙特阿拉伯和佛得角更是三、四線球隊，難阻西班牙首名出線。


西班牙世界盃H組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
15-06    深夜0:00    佛得角
21-06    深夜0:00    沙特阿拉伯
27-06    早上8:00    烏拉圭

西班牙焦點球員

拉明耶馬
位置：前鋒
出生日期：13-07-2007
效力球會：巴塞隆拿
國際賽上陣/入球：25場/6球

拉明耶馬。美聯社
拉明耶馬。美聯社

洛迪
位置：中場
出生日期：22-06-1996
效力球會：曼城
國際賽上陣/入球：61場/4球

洛迪。美聯社
洛迪。美聯社

奧耶沙巴爾
位置：前鋒
出生日期：21-04-1997
效力球會：皇家蘇斯達
國際賽上陣/入球：52場/24球

奧耶沙巴爾。美聯社
奧耶沙巴爾。美聯社

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