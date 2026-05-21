世界盃│傳國際足協認真考慮2030世盃再擴軍 加至66隊

今屆美加墨世界盃由32隊擴軍至48隊，賽事尚未開始，有傳2030世盃將會進一步增加參賽隊數至66隊，並指國際足協正認真考慮這提議。由於30年決賽周由西班牙、摩洛哥和葡萄牙聯合主辦，同時適逢世盃舉行100周年，阿根廷、巴拉圭及烏拉圭亦會各承辦一場比賽，多國合辦有足夠的舉辦能力。

南美洲足協建議增加球隊數目

南美洲足協於數個月前提出世盃進一步擴軍的方案，希望讓一些甚少出現在精英足球舞台的國隊，有機會參加世界盃決賽周，投入這項足球成事。國際足協和高層們在構思2030世界盃時，原本計劃預計48隊參加，與今屆美加墨決賽周相同，但他們仍未完全啟動下屆世界盃的組織工作，到今屆世盃決賽後才會開始，所以有增加球隊的空間。

國際足協認真考慮進一步加至66隊

西班牙《阿斯報》指，國際足協主席恩芬天奴興高層們，正認真考慮進一步擴軍的想法，由48隊加至66隊。事實上恩芬天奴一直強調世盃的意義，是想讓那些從未有參賽機會的國家，能在世界最大舞台展示自己，擴軍至66隊正好結果其想法。