歐霸│查頓辛祖有捧盃命 踢所有球隊都奪冠 譚美阿巴謙達成歐戰全滿貫

阿士東維拉鋒將查頓辛祖(Jadon Sancho)和譚美阿巴謙(Tammy Abraham)，在球隊奪歐霸獎盃的過程中貢獻不大，但兩人都有捧盃命，更達成不同的里程碑。辛祖連續兩季外借都有獎盃落袋，生涯效力過4支球隊都曾經捧盃；阿巴謙奪得歐霸後，連同歐聯、歐協聯和歐超盃，成史上第2位歐戰全滿貫球員。

查頓辛祖有捧盃命

查頓辛祖今場於81分鐘替補出場，助維拉保持3球優勢至完場，取得歐霸獎盃。此子於今季歐霸上陣13次，收錄1球1助攻，雖則由8強開始出場時間遞減無實際貢獻，但有捧盃命收錄冠軍。而他上季借用至車路士時贏得歐協聯；效力曼聯則取得聯賽盃；之前於多蒙特期間亦贏過德國盃和德國超級盃，生涯踢過的4支球隊都有冠軍。

譚美阿巴謙達成歐戰全滿貫

而在冬季轉會窗才加入維拉的譚美阿巴謙，今仗坐足90分鐘板凳，在球隊捧盃過程中僅上陣3次，仍收錄生涯唯一欠缺的歐戰球會錦標。這名28歲英格蘭鋒將於2021至22球季效力羅馬時贏過歐協聯；20至21球季則隨車路士奪得歐聯及歐洲超級盃，成為歷來第2位歐戰全滿貫球員，首位是意大利左閘艾馬臣柏美尼。

維拉奪得歐霸。路透社

維拉奪得歐霸。路透社

維拉奪得歐霸。路透社

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