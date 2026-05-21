歐霸｜維拉忠實粉絲威廉王子更衣室打氣 見證愛隊奪冠激動落淚

阿士東維拉在伊斯坦堡舉行的歐霸盃決賽以3:0擊敗弗賴堡，勇奪闊別30年的大賽錦標！作為維拉最著名的超級「鐵粉」，英國威廉王子（Prince William）親臨現場見證愛隊創造歷史。當完場哨聲響起一刻，威廉王子在看台上激動得揮拳慶祝，甚至眼泛淚光，難掩見證愛隊時隔44年再奪歐洲賽錦標的激動之情。

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Prince William celebrating Aston Villa’s goal 🥳💜👏🏻 pic.twitter.com/oEnE6O9SRo — Anna (@tokkianami) May 20, 2026

威廉賽後瘋狂慶祝

賽後，威廉王子加入狂歡的行列，並在球員通道與主帥艾馬利（Unai Emery）及獎盃合照。他隨後在社交媒體X上發文難掩興奮：「不可思議的夜晚！！熱烈祝賀所有球員、團隊、職員以及與球會相關的每一個人！距離上次品嚐歐洲賽獎盃滋味已經44年了！」他更特別點名讚揚因傷缺陣的中場保巴卡卡馬拉（Boubacar Kamara），指他是球隊不可或缺的一部分，為這次成功奠定了基礎。

約翰麥甘尼期待王子請飲酒

事實上，威廉王子在賽前已身穿黑色西裝配藍色恤衫，親自走入維拉更衣室為球員作最後打氣。維拉隊長約翰麥甘尼（John McGinn）賽後大讚王子非常「貼地」：「他是個很有格調的人。他是一個超級維拉球迷，絕對不會錯過這場比賽。他就像個普通人一樣，希望今晚他能和我們喝幾杯，或許在今晚結束時，他會拿出他的信用卡來結賬呢！」

後衛安斯干沙（Ezri Konsa）亦透露，威廉王子對球隊瞭如指掌，甚至記得每一位球員的名字：「他曾經稱讚我是『勞斯萊斯』，這句話一直印在我腦海裡，這是我職業生涯中最大的讚美。他抽空來支持我們，對球會和球員來說意義重大。」

拒捧豪門 鍾情「情緒過山車」

威廉王子自求學時期已是維拉的死忠球迷，而他出生的時間，正好是維拉1982年奪得歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）後的第26天。

他曾在訪問中透露當年為何不選擇支持傳統豪門：「讀書時身邊的朋友不是捧曼聯就是車路士，我不想隨波逐流。我想支持一支中游球隊，一支能給我帶來更多『情緒過山車』時刻的球隊。」今季維拉經歷了季初五場不勝跌入降班區的低谷，再到最終於歐霸盃登頂，這趟「過山車」之旅，相信已為威廉王子帶來了最完美、最感動的回報。