世界盃2026‧列強點評｜基斯活特實力倒退  新西蘭難破分組宿命

新西蘭足球史上曾經兩次躋身世界盃決賽周都在分組賽出局，今屆新西蘭捲土重來惟實力平平，陣中僅隊長兼前鋒基斯活特效力英超諾定咸森林，惟此子經歷膝傷後一直未回復狀態，恐怕無力帶領新西蘭打破世盃決賽周分組出局宿命。

新西蘭要突破分組賽不容易。路透社

新西蘭被編入G組。法新社



新西蘭身處的大洋洲以往只有半個決賽周席位，上屆世盃外他們於跨洲附加賽敗給哥斯達黎加無緣決賽周。今屆美加墨世界盃擴大規模，由32隊增至48隊參賽，大洋洲的名額由0.5個增加至1.5個決賽周席位，新西蘭才能以大洋洲第3輪分組賽首名身份直接晉級決賽周。

隊中唯一效力歐洲頂級聯賽

該隊之前兩次出戰世盃決賽周成績麻麻，1982西班牙世盃與巴西、蘇聯(俄羅斯前身)、蘇格蘭同組，3戰全敗黯然出局。2010南非世盃新西蘭第2次出戰決賽周，與巴拉圭、斯洛伐克、意大利同組，3戰全和排小組第3，同樣逃不過出局的命運。

今屆新西蘭陣中只有森林前鋒基斯活特一個在歐洲頂級聯賽效力球員，此子又因膝傷休息長達5個月，四月傷癒復出後實力倒退英超只入1球。該隊於G組的對手比利時、埃及和伊朗實力全在他們之上，新西蘭要打破分組出局宿命極難。

新西蘭世界盃G組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

16-06 早上9:00 伊朗

22-06 早上9:00 埃及

27-06 早上11:00 比利時

新西蘭焦點球員

基斯活特

位置：前鋒

出生日期：07-12-1991

效力球會：諾定咸森林

國際賽上陣/入球：88場/45球

利柏拉圖卡卡斯。路透社

基斯活特。路透社

積斯。法新社

積斯

位置：中場

出生日期：01-05-2000

效力球會：馬瑟韋爾

國際賽上陣/入球：26場/3球

利柏拉圖卡卡斯

位置：後衛

出生日期：27-09-2000

效力球會：域斯咸

國際賽上陣/入球：35場/1球