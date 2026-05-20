英超│阿仙奴奪冠實至名歸 10項數據排第1 進攻防守同樣最出色
更新時間：15:05 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-20 HKT
阿仙奴趁次席曼城失分，提早一輪取得今屆英超冠軍，這個時隔22年再次摘下的聯賽錦標，絕對是實至名歸。該隊有多達10項數據，在本季英超高據第一，全方位涵蓋防守、進攻和紀律各方面，前英格蘭射手舒利亞直言兵工廠值得這個冠軍。
分數、勝仗、死球入球最多
37輪累積82分，阿仙奴當然是本季英超取得最多分數的球隊。而他們合共取得25勝，亦是整個聯賽最多勝仗的隊伍，比第2位的曼城第2場。入球方面，18個角球入球冠絕所有球隊，並打破英超單季紀錄；28個入球來自死球(包括角球)，亦是所有球隊最多；防守方面，全季至今僅失26球，場均0.7球，兩項數字都是今季英超最佳；不失球場數19場，當然亦是整個聯賽最佳，門將大衛拉耶亦提早奪得金手奪獎。
紀律整個英超最好 無輸過12碼和領紅牌
紀律上，槍手整季未輸過12碼，是唯一一隊做到；37輪聯賽只有50面黃牌，亦是黃牌數目最少的一隊，比第2位的利物浦少5面；兩黃一紅和直紅都未出現過，與曼城和白禮頓並列第1；而他們亦以50分在英超公平競投榜排榜首，領先跟隨其後的紅軍10分。
舒利亞：冠軍實至名歸
阿仙奴在10項數據都排第1，前英格蘭射手舒利亞大讚他們奪冠實至名歸：「阿仙奴的表現太出色了。這個冠軍實至名歸。槍手的防守冠絕聯賽，進攻端雖不算頂尖，但阿迪達把整支球隊糅合得極其出色。恭喜他們取得冠軍。
2025至26球季阿仙奴排名第一的數據
|類別
|數據內容
|排名 / 備註
|聯賽積分
|82分(37場)
|第1名(已確保奪冠)
|勝場數
|25勝
|全聯賽最多
|防守失球
|26球
|全聯賽最少 (場均僅失 0.7 球)
|零封場數
|19場
|第1名(大衛拉耶確保奪得金手套獎)
|角球入球
|18球
|第1名(打破英超歷史單季紀錄)
|死球入球
|28球
|全聯賽最多
|被罰12碼
|0個
|全聯賽唯一一支整季未輸過12碼的球隊
|紅牌數目
|0面
|並列第1(與曼城、白禮頓相同)
|黃牌數目
|50面
|全聯賽最少
|公平競技積分
|50分
|聯賽最低分
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