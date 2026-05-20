英超│阿仙奴奪冠實至名歸 10項數據排第1 進攻防守同樣最出色

阿仙奴趁次席曼城失分，提早一輪取得今屆英超冠軍，這個時隔22年再次摘下的聯賽錦標，絕對是實至名歸。該隊有多達10項數據，在本季英超高據第一，全方位涵蓋防守、進攻和紀律各方面，前英格蘭射手舒利亞直言兵工廠值得這個冠軍。

分數、勝仗、死球入球最多

37輪累積82分，阿仙奴當然是本季英超取得最多分數的球隊。而他們合共取得25勝，亦是整個聯賽最多勝仗的隊伍，比第2位的曼城第2場。入球方面，18個角球入球冠絕所有球隊，並打破英超單季紀錄；28個入球來自死球(包括角球)，亦是所有球隊最多；防守方面，全季至今僅失26球，場均0.7球，兩項數字都是今季英超最佳；不失球場數19場，當然亦是整個聯賽最佳，門將大衛拉耶亦提早奪得金手奪獎。

紀律整個英超最好 無輸過12碼和領紅牌

紀律上，槍手整季未輸過12碼，是唯一一隊做到；37輪聯賽只有50面黃牌，亦是黃牌數目最少的一隊，比第2位的利物浦少5面；兩黃一紅和直紅都未出現過，與曼城和白禮頓並列第1；而他們亦以50分在英超公平競投榜排榜首，領先跟隨其後的紅軍10分。

舒利亞：冠軍實至名歸

阿仙奴在10項數據都排第1，前英格蘭射手舒利亞大讚他們奪冠實至名歸：「阿仙奴的表現太出色了。這個冠軍實至名歸。槍手的防守冠絕聯賽，進攻端雖不算頂尖，但阿迪達把整支球隊糅合得極其出色。恭喜他們取得冠軍。

2025至26球季阿仙奴排名第一的數據