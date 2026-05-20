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英超│阿仙奴奪冠實至名歸 10項數據排第1 進攻防守同樣最出色

足球世界
更新時間：15:05 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-20 HKT

阿仙奴趁次席曼城失分，提早一輪取得今屆英超冠軍，這個時隔22年再次摘下的聯賽錦標，絕對是實至名歸。該隊有多達10項數據，在本季英超高據第一，全方位涵蓋防守、進攻和紀律各方面，前英格蘭射手舒利亞直言兵工廠值得這個冠軍。

分數、勝仗、死球入球最多

37輪累積82分，阿仙奴當然是本季英超取得最多分數的球隊。而他們合共取得25勝，亦是整個聯賽最多勝仗的隊伍，比第2位的曼城第2場。入球方面，18個角球入球冠絕所有球隊，並打破英超單季紀錄；28個入球來自死球(包括角球)，亦是所有球隊最多；防守方面，全季至今僅失26球，場均0.7球，兩項數字都是今季英超最佳；不失球場數19場，當然亦是整個聯賽最佳，門將大衛拉耶亦提早奪得金手奪獎。

紀律整個英超最好 無輸過12碼和領紅牌

紀律上，槍手整季未輸過12碼，是唯一一隊做到；37輪聯賽只有50面黃牌，亦是黃牌數目最少的一隊，比第2位的利物浦少5面；兩黃一紅和直紅都未出現過，與曼城和白禮頓並列第1；而他們亦以50分在英超公平競投榜排榜首，領先跟隨其後的紅軍10分。

舒利亞：冠軍實至名歸

阿仙奴在10項數據都排第1，前英格蘭射手舒利亞大讚他們奪冠實至名歸：「阿仙奴的表現太出色了。這個冠軍實至名歸。槍手的防守冠絕聯賽，進攻端雖不算頂尖，但阿迪達把整支球隊糅合得極其出色。恭喜他們取得冠軍。

2025至26球季阿仙奴排名第一的數據

類別 數據內容 排名 / 備註
聯賽積分 82分(37場) 第1名(已確保奪冠)
勝場數 25勝 全聯賽最多
防守失球 26球 全聯賽最少 (場均僅失 0.7 球)
零封場數 19場 第1名(大衛拉耶確保奪得金手套獎)
角球入球 18球 第1名(打破英超歷史單季紀錄)
死球入球 28球 全聯賽最多
被罰12碼 0個 全聯賽唯一一支整季未輸過12碼的球隊
紅牌數目 0面 並列第1(與曼城、白禮頓相同)
黃牌數目 50面 全聯賽最少
公平競技積分 50分 聯賽最低分

 

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