世界盃2026‧列強點評｜伊朗爭小組第3出線 柱躉式中鋒泰尼米成關鍵
更新時間：13:42 2026-05-20 HKT
發佈時間：13:42 2026-05-20 HKT
發佈時間：13:42 2026-05-20 HKT
伊朗以世盃外亞洲區第3圈C組榜首身份晉級決賽周，唯一敗仗是篤定出線後作客0:1負卡塔爾，不過7場勝仗有4場僅贏一球，晉級不算輕鬆。伊朗可以連續4屆晉身決賽周，體格與速度優勢是最大武器，身高1.85米的奧林比亞高斯中鋒泰尼米曾於波圖及國際米蘭任柱躉式中鋒，中場古度斯及翼鋒查漢巴殊各自征戰英超3季，門將比蘭雲特曾是健力士擲球最遠紀錄保持者。
仍需改善表現不穩缺點
然而，伊朗6次打入決賽周悉數分組賽出局，不過今屆賽制有最佳第3名，或增加不少晉級希望，但表現不穩的缺點尚待改善。教練加蘭奴爾兩年前領軍亞洲盃殺入4強，代表作是8強擊敗大熱門日本，該仗關鍵仍是以體格衝擊逼對手防線犯錯，但準決賽在落後卡塔爾2:3後打少一人，最終無力回天飲恨出局，可見技術及心態上仍有很大進步空間。
雖然受「美以伊」戰事影響，但預料伊朗6月出現在美國的可能性仍然極高。以實力和經驗計，伊朗在G組肯定不是包尾，加上賽程有利，第一場就對同組最弱的新西
蘭，能否盡早入局先取3分是出線關鍵，否則只會複製上屆首戰被英格蘭大炒6:2，就算之後贏威爾斯亦無濟於事。
伊朗世界盃G組賽程
日期 開賽時間(香港時間) 對手
16-06 早上9:00 紐西蘭
21-06 深夜3:00 比利時
27-06 早上11:00 埃及
伊朗焦點球員
泰尼米
位置：前鋒
出生日期：18-07-1992
效力球會：奧林比亞高斯
國際賽上陣/入球：94場/51球
古度斯
位置：中場
出生日期：03-09-1993
效力球會：卡爾巴FC
國際賽上陣/入球：64場/3球
米拿穆罕默迪
位置：後衛
出生日期：29-09-1993
效力球會：柏斯波利斯
國際賽上陣/入球：74場/1球
最Hit
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
2026-05-19 13:00 HKT
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
2026-05-19 13:44 HKT