英超│助好友阿迪達圓捧盃夢 般尼茅夫教練伊拉奧拿：希望佢贏埋歐聯﹗

阿仙奴多得般尼茅夫賽和曼城，力壓後者贏得今屆英超冠軍。般尼茅夫主教練伊拉奧拿(Andoni Iraola)與槍手主帥阿迪達(Mikel Arteta)是兒時好友，前者矢言為他們感到高興，並笑言期待得到阿帥的禮物，或至少一條感謝的短訊。同時他亦希望好友帶領槍手贏得歐聯冠軍，完美地完成本賽季。

伊拉奧拿戥兒時好友高興

同樣於1982年出生的阿迪達和伊拉奧拿，兒時一起在西班牙一間名叫安迪古高的青年軍球隊效力，彼此合作了8年才分開發展，之後一直保持聯絡。如今伊拉奧拿帶領般尼茅夫賽和次席的曼城，讓好友阿迪達率領的阿仙尼時隔22年再奪英超錦標，他亦戥後者高興：「我真心為他高興，他在槍手的工作非常出色，過去幾年其球隊的表現也一直很穩健。我必須祝賀阿仙奴，亦為他們高興。」

般尼茅夫鎖定來季歐戰資格

伊拉奧拿還笑言，希望收到阿帥的禮物：「收到一點禮物，當然最好。我現在還未看手機，但至少應該收到一條短訊吧。」他亦祝賀好友贏得歐聯錦標，成為雙冠王：「阿仙奴還有歐聯決賽的挑戰，希望他們能在那裡完成最後一擊，捧起冠軍。」除了為好友圓捧盃夢外，伊帥亦率般尼茅夫提前鎖定來季的歐戰資格，隊史首次征戰歐洲賽，甚至有機會出戰歐聯，他喜言：「很開心用這次的歐戰資格來回報球會、球迷和球員給我的一切。」這名西班牙籍教頭早前已確認，今夏會離開般尼茅夫。