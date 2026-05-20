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英超│哥迪奧拿首次連續兩屆失落聯賽冠軍 仍未承認離隊：等我同主席傾下先﹗

足球世界
更新時間：11:18 2026-05-20 HKT
發佈時間：11:18 2026-05-20 HKT

曼城在周二英超作客1:1賽和般尼茅夫，提早一輪宣告爭冠失敗，是領隊哥迪奧拿入主以來，首次連續兩季無緣聯賽錦標，亦是後者執教生涯的第一次。而外界亦關心這名西班牙籍教頭的去留問題，各媒體傳出他已決定今夏離隊，並由前車路士教頭馬列斯卡接手，但哥帥賽後仍未承認將離開，指自己還有一年合約，並表示與主席傾談後再宣布。

哥迪奧拿連續兩屆失落英超

哥迪奧拿於2016年入主曼城後，頭8季6次贏得英超冠軍，只曾在首季和2019至20球季失冠，未試過連續兩屆無緣聯賽冠軍。然而利物浦上季封王，今季就輪到阿仙奴奪冠，哥帥首次連續兩季失落英超，連同之前效力巴塞隆拿和拜仁慕尼黑，亦是他第一次兩屆未能捧走聯賽冠軍。

拒承認離隊 指會和主席溝通

這名西班牙籍教頭賽後大訪祝福槍手和阿迪達奪冠，但他對於自己的去向問題，仍拒絕給予明確的答覆：「我只能說我還有一年的合約，請允許我先和主席及老闆們溝通。我從未與任何人談論過這件事，要談就先和主席談。3、4季之前，當我合約還有一年合約時，我們都沒有傾續約，之後我和主席談完再決定留隊一年。我們會討論所有事情，再做出決定。」哥帥續指當球隊為冠軍、歐聯席位、英超和足總盃而戰時，如果你做出離隊決定，球員不會追隨你，所以不會在未完季前公布去向。

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