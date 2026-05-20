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英超｜哥迪奧拿恭喜阿迪達 開腔談去留：將與主帥會談

足球世界
更新時間：07:51 2026-05-20 HKT
發佈時間：07:51 2026-05-20 HKT

曼城今晨以1：1逼和般尼茅夫，令阿仙奴提早一輪封王。曼城領隊哥迪奧拿賽後恭喜阿迪達以及阿仙奴奪標，另一焦點是他個人去留問題，哥帥表示將與球會主席會談後決定。

曼城逼和般尼茅夫，阿仙奴鎖定英超冠軍。路透社
曼城逼和般尼茅夫，阿仙奴鎖定英超冠軍。路透社
哥迪奧拿開腔談去留。路透社
哥迪奧拿開腔談去留。路透社

哥帥：阿仙奴奪冠實至名歸

曼城爭標關鍵時刻，爆出哥帥決定今個球季後將離隊的新聞；哥帥賽前未有回應相關傳聞。哥迪奧拿賽後回應記者問題，先恭喜阿仙奴奪冠：「我要恭賀阿仙奴、阿迪達和教練團隊，以及球迷贏得英超冠軍，他們實至名歸。我多麼希望能在最後關頭追上，但今天我們疲態盡現，而般尼茅夫有12天時間備戰，他們入替的球員所帶來的衝擊，我們未能有效應對。」

哥帥個人的去留繼續是焦點，他到賽後才開腔回應：「關於我的去留，我一直與球會保持溝通，但現在不是時候。首先你們要明白，我必須先與主席傾談。我們將在未來幾天進行會面，首要是與主席商討下一步的方向。下個賽季，我們會捲土重來，在各項賽事中拼搏到最後。」

伊拉奧拿笑言盼收阿迪達禮物

間接助攻阿仙奴奪冠的般尼茅夫主帥伊拉奧拿，則笑言希望收到阿迪達的禮物：「那就太好了，希望能收到些什麼！我甚至還沒有看手機，至少應該有一條短訊之類吧。但這場比賽並不是決定性因素，他們大概無論如何都會自己完成任務的。我為他感到高興，因為他在阿仙奴有難以置信的成就，過去幾季表現非常穩定。」

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