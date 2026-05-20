英超｜熱刺作客1：2不敵車路士 護級最後一席煞科日定奪

熱刺今晨於英超作客車路士，只要和局便幾乎肯定護級成功，但他們最終以1：2告負。3分全失的熱刺，賽後以兩分領先韋斯咸，最後一個降班席位需要鬥到煞科日定奪。

安素費南迪斯開紀錄

今場倫敦打吡，各有需要爭取的事；排第17位的熱刺力爭護級，車路士則為歐洲賽資格努力。先開紀錄的是車路士，他們於18分鐘有安素費南迪斯於禁區外遠射，熱刺門將堅士基飛到盡仍無法阻止皮球入網。他之後於29分鐘於左路的罰球，直接起右腳內彎射門中楣。車路士半場領先1：0。

熱刺不敵車路士。美聯社

安素費南迪斯為車路士開紀錄。美聯社

李察利臣為熱刺破蛋。美聯社

下半場59分鐘，熱刺有李察利臣接應右路角球迎頂，但被車路士門將山齊士輕鬆沒收。67分鐘，熱刺於中場線附近一次誤傳，被車路士截得皮球，主隊隨即反擊，最終由安達利山度士於近門輕鬆撞射入網，車路士領先到2：0。熱刺於74分鐘憑李察列臣接應沙亞的後腳傳球近門射入，但最終他們以1：2落敗。

熱刺、韋斯咸鬥到最後一刻

熱刺賽後以9勝11和17負得38分，續排第17位，領先第18位、降班區的韋斯咸兩分。最終是熱刺還是韋斯咸來季英冠見，需要到煞科日定奪；熱刺將主場迎戰愛華頓，韋斯咸則主場鬥列斯聯。

車路士則以14勝10和13負得52分升上第8位，落後第7位的白禮頓1分，仍有機會爭取歐霸席位，但他們同時被賓福特和新特蘭等從後力追，來季歐洲賽是哪些英超隊參戰仍有變數。車路士最後一輪的對手將是新特蘭，藍戰士將作客出戰。