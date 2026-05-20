世界盃｜葡萄牙點兵27+1名單 C朗拿度第六度參戰

葡萄牙公布世界盃名單，一如所料，基斯坦奴朗拿度將第6次出戰世界盃。主帥馬天尼斯的27+1名單，還包括因車禍離世的迪亞高祖達。

馬天尼斯指葡萄牙上下會為祖達而戰。法新社

C朗將第六度參戰世界盃。美聯社

般奴費南迪斯等球星悉數在列。美聯社

馬天尼斯公布葡萄牙名單。美聯社

葡萄牙的大軍名單沒有驚喜，目前在沙特征戰的C朗一如所料在列，這名41歲五屆金球獎得主，將第6度參戰世界盃；他目前保持的紀錄包括國際賽上陣（226場）以及國際賽入球（143球）。值得一提的是，C朗於外圍賽分組賽鬥愛爾蘭時，因為批踭直接紅牌被逐，被其停賽3場的判罰獲得緩刑，他因此能夠在決賽周分組賽披甲。

馬天尼斯：為祖達的夢想而戰

馬天尼斯這份27+1名單，包括去年7月因車禍去世的前利物浦球星祖達。馬天尼斯形容：「他是我們的力量，我們的喜悅。失去迪亞高是令人難以忘懷、非常沉痛的時刻，但就在翌日，我們所有人都有責任為迪亞高的夢想而戰，為他在國家隊中一直樹立的榜樣而戰。祖達的精神、力量和榜樣，是我們額外力量，將永遠是我們額外力量。」

葡萄牙於決賽周位列K組，他們將於6月17日深夜展開今屆世界盃之旅，對手是剛果；同組還有烏茲別克和哥倫比亞。