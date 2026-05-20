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英冠｜修咸頓刺探軍情被取消升班附加賽資格 米杜士堡遞補踢決賽

足球世界
更新時間：04:46 2026-05-20 HKT
發佈時間：04:46 2026-05-20 HKT

修咸頓力爭來季升上英超夢碎。會方承認今季偷拍3支球會操練，包括於升班附加賽準決賽首回合前偷拍米杜士堡訓練，被紀律委員會判罰附加賽資格取消，兼來季被扣4分。

米杜士堡於升班附加賽準決賽不敵修咸頓出局。美聯社
米杜士堡於升班附加賽準決賽不敵修咸頓出局。美聯社
修咸頓的升班附加賽決賽資格被取消。美聯社
修咸頓的升班附加賽決賽資格被取消。美聯社
米杜士堡主帥希爾堡更公開指摘修咸頓「作弊」。美聯社
米杜士堡主帥希爾堡更公開指摘修咸頓「作弊」。美聯社

米杜士堡主帥直斥「可恥」

修咸頓今季於英冠以80分得第4名，獲得升班附加賽資格，於準決賽面對米杜士堡。首回合賽前，米杜士堡已正式投訴修咸頓偷看賽前操練；首回合賽後，米杜士堡主帥希爾堡更公開指摘修咸頓「作弊」。事態發展的時間線如下：

  • 5月7日：米杜士堡正式投訴修咸頓職員，在附加賽首回合賽前3天偷看賽前操練
  • 5月9日：首回合兩軍踢成0：0；米杜士堡主帥賽後指摘修咸頓作弊
  • 5月12日：修咸頓因涉嫌違反賽例被正式起訴；同日舉行次回合，修咸頓加時以2：1擊敗米杜士堡，晉身附加賽決賽，米杜士堡主帥賽後直斥修咸頓「可恥的刺探」
  • 5月13日：修咸頓分析師在米杜士堡訓練基地附近的照片流出
  • 5月18日：在獨立調查聆訊結果出爐前，米杜士堡復操
  • 5月19日：賽會宣布修咸頓被取消升班附加賽決賽資格

來季將被扣4分

據指修咸頓除了刺探米杜士堡軍情，在今季還曾偷看牛津聯和葉士域治的賽前操練；他們最終在這兩場比賽，均沒有取勝。賽會宣布將修咸頓的升班附加賽資格取消之餘，來季他們更將被扣4分；他們的升班附加賽決賽席位，將由米杜士堡遞補，後者將與侯城力爭來季最後一個升上英超的席位。

修咸頓在聆訊中承認違反規例，但在判決出爐後，會方表明將就判罰上訴。米杜士堡則歡迎判決結果，「我們相信這向足球運動的未來，發出了一個關於體育誠信和行為操守的明確信息。我們現在的焦點是在溫布萊鬥侯城的比賽。購票資訊將於稍後公布。」

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