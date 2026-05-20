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英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年聯賽封王

足球世界
更新時間：04:26 2026-05-20 HKT
發佈時間：04:26 2026-05-20 HKT

隨着阿仙奴早一日擊敗般尼，曼城今晨於英超作客般尼茅夫不容有失。但「藍月」最終僅以1：1逼和，賽後落後阿仙奴4分；在聯賽尚餘1輪下，「兵工廠」提早結束22年的等待，鎖定今季英超冠軍。

高洛比先開紀錄

曼城賽前落後榜首的阿仙奴5分，今場不容有失，但他們於40分鐘先落後；般尼茅夫幾下傳球後，阿祖安杜法特於左路接應直線，力追皮球後傳中，由高洛比於中路接應後燙入遠柱。

高洛比為般尼茅夫先開紀錄。美聯社
高洛比為般尼茅夫先開紀錄。美聯社
阿仙奴球迷瘋狂慶祝高洛比的入球。美聯社
阿仙奴球迷瘋狂慶祝高洛比的入球。美聯社
哥迪奧拿相當失望。美聯社
哥迪奧拿相當失望。美聯社

「藍月」下半場補開賽火力全開，但尼高奧萊利接應夏蘭特的直線，近門面對般尼茅夫門將起腳被救出。之後客軍後防出現險象，但52分鐘般尼茅夫的射門，被當拿隆馬救出。之後般尼茅夫的攻勢更加到肉，當拿隆馬連番撲救，以及門柱擋出般尼茅夫射門力保不再失球。曼城最終僅憑夏蘭特於95分鐘破蛋，以1：1逼和般尼茅夫。

曼城賽後以23勝9和5負得78分排次席，落後榜首的阿仙奴4分。聯賽尚餘1輪下，阿仙奴提前鎖定今季英超冠軍。阿仙奴對上一次取得英超冠軍，已是22年前、2003/04球季，當年他們以不敗成績封王。

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