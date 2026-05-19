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葡超｜傳曼聯失意主帥艾摩廉返家鄉 頂替摩連奴接掌賓菲加

足球世界
更新時間：18:41 2026-05-19 HKT
發佈時間：18:41 2026-05-19 HKT

前曼聯主帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）經歷了短暫且失意的英超之旅後，有望很快重返教練崗位！據英國傳媒報導，隨著現任賓菲加主帥「狂人」摩連奴（Jose Mourinho）即將重返西甲豪門皇家馬德里，葡超班霸賓菲加正計劃邀請艾摩廉接掌帥印，讓他有機會在家鄉重建名聲。

傳艾摩廉返頂替摩連奴接掌賓菲加。法新社
傳艾摩廉返頂替摩連奴接掌賓菲加。法新社

摩連奴離開賓菲加投皇馬


現年41歲的艾摩廉自今年一月被曼聯解僱後，一直賦閒在家。不過，他在葡萄牙球壇的聲望依然高企。據《太陽報》指出，賓菲加已將艾摩廉視為新帥的頭號候選人。


據報執教賓菲加不足一年的摩連奴已接獲皇馬會長佩雷斯的親自邀請，準備重返班拿貝球場。這場主帥「大執位」，正好為艾摩廉打開了執教賓菲加的大門。

艾摩廉重返葡超有望洗走頹風。法新社
艾摩廉重返葡超有望洗走頹風。法新社

獲會長雷哥斯達極垂青


若然落實加盟，對艾摩廉而言將別具意義。在球員時代，他曾效力這支里斯本勁旅多年，並於2017年在賓菲加掛靴，而當時球會的體育總監，正是現任會長雷哥斯達（Rui Costa）。
據悉，雷哥斯達一直對艾摩廉的執教才華讚賞有加，這層深厚的關係被認為是賓菲加極力促成今次任命的核心因素。


圖重返葡超洗頹風

艾摩廉退役後轉任教練，迅速崛起成為歐洲球壇最備受矚目的少帥之一。他曾於2021年及2024年，帶領另一支葡超勁旅士砵亭兩奪聯賽冠軍，亦曾先後帶領布拉加及士砵亭贏得葡萄牙聯賽盃。


儘管在奧脫福的歲月並不如今人意，但艾摩廉在葡萄牙國內的履歷絕對是頂級。如今有望重返熟悉的葡超賽場，接替摩連奴帶領賓菲加，這無疑是艾摩廉洗刷在曼聯的頹風，重新證明自己執教實力的絕佳機會。
 

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