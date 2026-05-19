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英超｜傳承傳奇！馬列斯卡重返曼城簽約3年

足球世界
更新時間：18:01 2026-05-19 HKT
發佈時間：18:01 2026-05-19 HKT

隨着曼城傳奇領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）將在周日煞科戰後離任的消息愈演愈烈，這支英超班霸的接班人選亦火速敲定。據多家英國媒體及轉會權威記者羅馬諾（Fabrizio Romano）證實，曾擔任哥帥助教的意籍主帥馬列斯卡（Enzo Maresca），已同意與曼城簽下一紙為期3年的合約，準備在下季重返伊蒂哈德球場，執掌這支冠軍之師。

馬列斯卡已同意與曼城簽下一紙為期3年的合約。法新社
馬列斯卡已同意與曼城簽下一紙為期3年的合約。法新社

曾領車仔勇奪歐協聯


現年46歲的馬列斯卡被視為哥迪奧拿的「天選接班人」。他與曼城淵源甚深，曾先後擔任球隊青年軍主帥及哥帥的副手（2022-23球季），對球隊的戰術體系與運作瞭如指掌。隨後他轉戰李斯特城帶領球隊升班，並在執教車路士的18個月期間，贏得了歐協聯及世界冠軍球會盃。

馬列斯卡曾領車仔勇奪歐協聯。路透社
馬列斯卡曾領車仔勇奪歐協聯。路透社


儘管馬列斯卡在今年一月因與車路士高層意見不合而離職，但曼城一直將他列為長期接替哥帥的首選。據悉，雙方已就一份為期3年的合約達成協議，馬列斯卡將背負着傳承哥帥戰術哲學的重任，開啟曼城的新時代。

馬列斯卡曾領車仔勇奪歐協聯。法新社
馬列斯卡曾領車仔勇奪歐協聯。法新社


哥迪奧拿：最重要是回首時能帶笑臉

對於未來，哥迪奧拿近期在公開場合始終避重就輕，不願正面回應合約問題。他在最新一次訪問中感性地表示：「球會真的不需要為我做什麼，人生最重要的事情是，當你回首往事時，你能帶著大大的笑臉說：『那段日子真好。』」

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