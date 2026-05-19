西甲｜「狂人」重臨！ 摩連奴同意回巢皇馬簽約兩年 冀整治更衣室亂局

皇家馬德里球迷準備迎接「狂人」回歸！據英國《天空體育》報導，葡萄牙名帥摩連奴（Jose Mourinho）已經同意重返班拿貝球場，與這支西甲豪門簽下為期兩年的執教合約。這亦是摩連奴相隔13年後，再次接掌「銀河艦隊」帥印，首要任務是整治目前球隊紀律鬆散的更衣室，帶領皇馬走出今季四大皆空的陰霾。

摩連奴重臨冀整治皇馬更衣室亂局。法新社

兩年合約附續約權

皇家馬德里預計將在周日聯賽煞科戰對陣畢爾包後，正式宣佈摩連奴回歸的消息。據悉，摩連奴已簽署了一份為期兩年的合約，當中還包括延長一年的優先續約選項。如無意外，這位葡萄牙教頭將於下周在馬德里正式亮相，重啟他在這座西班牙首都的執教生涯。

皇馬今季表現令人失望，自沙比阿朗素（Xabi Alonso）在今年一月因戰績不佳被辭退後，球隊一直由艾比路亞（Alvaro Arbeloa）暫代帥位，但表現未見起色。皇馬會長佩雷斯（Florentino Perez）與摩連奴私交甚篤，深信這位鐵腕教頭能為混亂的更衣室重新建立秩序。

帶領賓菲加不敗收官

摩連奴今季在葡超賓菲加取得了空前的成功。他在周六帶領球隊以3:1擊敗艾斯杜尼後，以整季聯賽「不敗紀錄」奪得聯賽第三名。雖然他僅在八個月前才與賓菲加簽下兩年合約，但合約中包含一項價值260萬英鎊（約2,730萬港元）的賠償條款，允許他隨時離隊挑戰更高舞台。



超級經理人文迪斯背後發功

據悉，今次交易是由摩連奴的超級經理人文迪斯(Jorge Mendes）親自與佩雷斯進行談判，雙方迅速達成共識。報導指出，摩連奴今次重返班拿貝，並非孤身作戰，他將會從賓菲加帶領四名心腹教練團成員一同加盟皇馬，建立屬於他的新秩序。

摩連奴曾於2010年至2013年執教皇馬，期間曾帶領球隊打破巴塞隆拿的壟斷奪得西甲冠軍。今次「狂人」二度上山，能否幫助皇馬重登巔峰，全球球迷正拭目以待。

