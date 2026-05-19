世界盃2026｜巴西26人世界盃大名單出爐 尼馬第4度出戰世界盃 李察利臣、祖奧柏度齊落選

美加墨世界盃倒數不足30日，各隊大名單陸續出爐，巴西隊18日由主帥安察洛堤公佈26人大名單，外界關注的尼馬亦得償所願入選，另外老大哥卡斯米路、馬昆奴斯哥利亞亦獲徵召，但里察利臣和祖奧柏度則落選。

尼馬第4度出戰世界盃

今屆世界盃開波前其中一大關注點必然是尼馬會否出戰今屆世界盃，巴西主教練在發佈會宣佈尼馬入選時，隨即引起全場歡呼，現年34歲的尼馬去年重返母會巴甲的山度士，他代表巴西出戰128場攻入79球，他亦是巴西國家隊隊史最多入球的球員，也被外界認為是近年「森巴軍團」的靈魂人物，但自2023年開始便因傷病影響未再為國家隊上陣，安帥提到徵召尼馬的原因：「我們用一整年分析尼馬，我們了解到在最後這段時間，他保持了連續的訓練而且身體狀況良好。」

Ancelotti nombra a Neymar, la gente explota de alegría y empiezan a sonar los tambores.



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另外近10場都缺席的物物浦門將艾利臣比加亦獲徵召，而除了今季結束將離開曼聯的卡斯米路和巴黎聖日耳門的馬昆奴斯哥利亞入選外，效力賓福特今年表現出色，兼以22球排英超射手榜第2的伊戈泰亞高亦獲徵召。而今季表現未如理想效力熱刺的理察利臣和車路士的祖奧柏度也無緣代表國家隊。