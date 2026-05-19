Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜夏維斯一槌定音挫般尼 阿仙奴離22年首冠只差一步！

足球世界
更新時間：10:51 2026-05-19 HKT
發佈時間：10:51 2026-05-19 HKT

阿仙奴距離終結長達22年的英超冠軍荒，只剩下最後90分鐘的距離！在剛結束的英超賽事中，阿仙奴憑藉夏維斯（Kai Havertz）在上半場一箭定江山，主場以1:0擊敗篤定降班的般尼。在聯賽只剩最後一輪的情況下，兵工廠將爭標主動權牢牢握在自己手中，距離捧起英超獎盃只差最後一步。假若曼城在今晚的聯賽作客敗給般尼茅夫，兵工廠更可提早一輪封王。

死球戰術再建奇功 夏維斯破僵局

今仗領隊阿迪達（Mikel Arteta）在排陣上作出微調，讓夏維斯壓過約基利斯（Viktor Gyokeres）出任正選前鋒，這個決定最終成為勝負關鍵。面對幾乎全軍退守、只留施安菲林明（Zian Flemming）在前線的般尼，阿仙奴在復任正選的隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）指揮下，將比賽變成了半場攻防演練。
戰至37分鐘，阿仙奴的「死球戰術」再次發威。沙卡（Bukayo Saka）開出精準的內彎角球，夏維斯在小禁區內高高躍起，在無人看管下輕鬆頂破門將麥斯韋斯（Max Weiss）的十指關。這不僅是全場唯一入球，更是阿仙奴今季各項賽事第24個來自死球的入球，足見其強大威力。

杜沙特射門中柱

事實上，若非運氣欠佳，阿仙奴本可取得更大比數的勝仗。在入球前，李安度杜沙特（Leandro Trossard）曾與伊斯（Eberechi Eze）精彩互傳後於禁區外起腳，皮球卻不幸中柱彈出；下半場伊斯亦有一次接應夏維斯傳中的窩利抽射，僅僅擦過門楣高出。

歷史數據撐阿仙奴

拿下這關鍵的三分後，阿仙奴已經將一隻手放在了英超冠軍獎盃上。如果競爭對手曼城在今晚爆冷不敵般尼茅夫，「兵工廠」甚至有望提早鎖定冠軍。即使曼城贏波，阿仙奴只需在煞科戰作客擊敗水晶宮全取三分，便能無懸念地捧走闊別22年的聯賽錦標。
翻查英超歷史，從未有球隊在帶著榜首優勢進入煞科周的情況下，最終將冠軍拱手讓人，故阿仙奴等待了22年的奪冠美夢勢必成真。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
14小時前
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
政情
4小時前
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
00:56
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
突發
12小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
2026-05-18 08:00 HKT
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
影視圈
17小時前
袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣
袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣
影視圈
20小時前
九龍新界多區突現電力驟降 消防接38宗困𨋢報告。
九龍新界多區突現電力不穩 消防接逾40宗困𨋢 中電：短暫電壓驟降
突發
11小時前
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
影視圈
14小時前
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
影視圈
2小時前
謝婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG洩頂級富豪會所會員身份 豪繳XX萬入會與鍾嘉欣同好
謝婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG洩頂級富豪會所會員身份 豪繳XX萬入會與鍾嘉欣同好
影視圈
16小時前