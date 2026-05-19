英超｜夏維斯一槌定音挫般尼 阿仙奴離22年首冠只差一步！

阿仙奴距離終結長達22年的英超冠軍荒，只剩下最後90分鐘的距離！在剛結束的英超賽事中，阿仙奴憑藉夏維斯（Kai Havertz）在上半場一箭定江山，主場以1:0擊敗篤定降班的般尼。在聯賽只剩最後一輪的情況下，兵工廠將爭標主動權牢牢握在自己手中，距離捧起英超獎盃只差最後一步。假若曼城在今晚的聯賽作客敗給般尼茅夫，兵工廠更可提早一輪封王。

死球戰術再建奇功 夏維斯破僵局

今仗領隊阿迪達（Mikel Arteta）在排陣上作出微調，讓夏維斯壓過約基利斯（Viktor Gyokeres）出任正選前鋒，這個決定最終成為勝負關鍵。面對幾乎全軍退守、只留施安菲林明（Zian Flemming）在前線的般尼，阿仙奴在復任正選的隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）指揮下，將比賽變成了半場攻防演練。

戰至37分鐘，阿仙奴的「死球戰術」再次發威。沙卡（Bukayo Saka）開出精準的內彎角球，夏維斯在小禁區內高高躍起，在無人看管下輕鬆頂破門將麥斯韋斯（Max Weiss）的十指關。這不僅是全場唯一入球，更是阿仙奴今季各項賽事第24個來自死球的入球，足見其強大威力。

杜沙特射門中柱

事實上，若非運氣欠佳，阿仙奴本可取得更大比數的勝仗。在入球前，李安度杜沙特（Leandro Trossard）曾與伊斯（Eberechi Eze）精彩互傳後於禁區外起腳，皮球卻不幸中柱彈出；下半場伊斯亦有一次接應夏維斯傳中的窩利抽射，僅僅擦過門楣高出。

歷史數據撐阿仙奴

拿下這關鍵的三分後，阿仙奴已經將一隻手放在了英超冠軍獎盃上。如果競爭對手曼城在今晚爆冷不敵般尼茅夫，「兵工廠」甚至有望提早鎖定冠軍。即使曼城贏波，阿仙奴只需在煞科戰作客擊敗水晶宮全取三分，便能無懸念地捧走闊別22年的聯賽錦標。

翻查英超歷史，從未有球隊在帶著榜首優勢進入煞科周的情況下，最終將冠軍拱手讓人，故阿仙奴等待了22年的奪冠美夢勢必成真。