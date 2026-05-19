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世界盃2026 ‧列強點評│沙拿馬穆殊領軍埃及力爭G組次名出線

足球世界
更新時間：07:30 2026-05-19 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-19 HKT

2026美加墨世界盃是埃及第4次出戰決賽周，之前3次參賽共踢了7場均未能奏捷。今次在兩名英超射手穆罕默德沙拿和馬穆殊領軍之下，埃及力爭打開世界盃決賽周勝利之門，並衝擊G組首兩名直接晉級32強淘汰賽席位。

沙拿(左)肩負埃及入球重任。美聯社
沙拿(左)肩負埃及入球重任。美聯社
埃及於世界盃決賽周被編入G組。路透社
埃及於世界盃決賽周被編入G組。路透社

　　
埃及於1934、1990和2018共3次出戰世界盃決賽周，最好成績是1934年打入16強，惟該屆只有16隊進行淘汰賽。近兩次出戰埃及都於分組出局，當中於1990意大利世盃和了兩場，算是在決賽周拿到分數。所以，今屆賽事他們的目標直指決賽周首勝，以及出線32強淘汰賽階段。

陣中以本土聯賽球員為主

埃及陣中以在本土聯賽效力的球員為主，僅前鋒線上擁有在歐洲頂級聯賽效力球員，包括利物浦前鋒沙拿及曼城前鋒馬穆殊。沙拿今季在利物浦表現雖然下滑，惟於世盃外非洲區賽事共入9球，佔球隊總入球20球接近一半。至於馬穆殊於英超季尾回勇，最近兩輪均有士哥，兩人肩負為埃及數胡重任。該隊今屆被編入G組，同組對手有比利時、伊朗、新西蘭，當中比利時實力稍為佔優，新西蘭屬陪跑分子，埃及勢與伊朗爭次名直接出線席位。


埃及世界盃G組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
15-06    深夜3:00    比利時
22-06    早上9:00    紐西蘭
27-06    早上11:00    伊朗

埃及焦點球員

穆罕默德沙拿
位置：前鋒
出生日期：15-06-1992
效力球會：利物浦
國際賽上陣/入球：116場/67球

穆罕默德沙拿。美聯社
穆罕默德沙拿。美聯社

馬穆殊
位置：前鋒
出生日期：07-02-1999
效力球會：曼城
國際賽上陣/入球：47場/11球

馬穆殊。美聯社
馬穆殊。美聯社

拉比亞
位置：後衛
出生日期：20-05-1993
效力球會：艾阿恩
國際賽上陣/入球：43場/5球

拉比亞。路透社
拉比亞。路透社

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