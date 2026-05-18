英超｜卡域克將「坐正」曼聯帥位 堅尼潑冷水對其執教能力有保留

曼聯看守領隊卡域克（Michael Carrick）自一月接手後領軍成績驕人，盛傳球會已為他準備了一紙兩年合約，準備讓他正式「坐正」成為紅魔主帥。然而，曼聯傳奇隊長堅尼（Roy Keane）卻對這位昔日中場拍檔大潑冷水，直言對卡域克能否勝任主帥一職「仍有保留」，並警告來季若遇上成績下滑，他將面臨排山倒海的壓力。

戰績彪炳難掩防線隱患

自一月接替被解僱的魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）以來，卡域克帶領球隊重回正軌，在積分榜攀升並鎖定聯賽第三名。期間，他更領軍接連擊敗阿仙奴、曼城、利物浦及阿士東維拉等勁旅，令高層難以忽視其轉正的資格。有人認為，曼聯下半季較寬鬆的賽程，讓卡域克有更多時間在訓練場上調教球員。

不過，向來敢言的堅尼指出，奧脫福仍然存在重大問題，他特別提到球隊在近10場比賽中僅有2場能保持不失球，防線表現令人擔憂。

堅尼質疑：卡域克是最佳選擇？

曼聯名宿堅尼對卡域克的轉正表達了疑慮：「他真的是外面最好的選擇嗎？我們顯然不知道球會還接觸過哪些領隊。他雖然贏得了一些比賽，但再說一次，曼聯仍然存在巨大的問題。」

堅尼強調，卡域克上任後的首要任務是在轉會市場上對症下藥：「引進球員將是他的職責，他需要為中場增加對抗性和體力，並阻止球隊不斷失球。這是他現在必須嘗試解決的大局問題。」

憂遇低潮缺應變經驗

堅尼最擔心的，是卡域克在面對逆境時的應變能力：「這就是挑戰所在。很明顯在未來的幾個月裏，每當球隊遇到低潮期（sticky patch）時，問題就在於他是否有足夠的經驗去應對。他曾在米杜士堡執教，也在曼聯有過執教經驗，所以他得到了這個機會。如果他做得好，那當然棒極了。但我對此仍有保留。不過，我們還是拭目以待吧。」