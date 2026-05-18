英超｜VAR爭議又一單！ 終於輪到曼聯受惠 「加利佬」炮轟球證判決太離譜

英超賽場上的視像助理球證（VAR）爭議可謂無日無之，而這一次，終於輪到曼聯成為受惠的一方！在曼聯主場迎戰諾定咸森林的比賽中，主球證沙士貝利（Michael Salisbury）在被VAR建議到場邊觀看重播後，罕有地拒絕推翻自己的判決，維持曼聯第二個入球有效的判決。這個極具爭議的決定，不但成為賽後焦點，更令曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）大呼「荒謬」。

根夏入球前隊友疑手球

事發於比賽的關鍵時刻，當時諾定咸森林憑藉莫拉圖（Morato）的入球，剛剛將比分扳平1:1。僅僅兩分鐘後，曼聯前鋒馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）便在禁區內建功，助「紅魔鬼」再度領先。然而，慢鏡重播顯示在根夏入球前的攻勢組織中，皮球明顯擊中了隊友麥比奧莫（Bryan Mbeumo）的手臂。

VAR隨即介入覆核，並建議主球證沙士貝利親自到場邊的螢幕觀看重播。在英超賽場上，當球證被叫到場邊時，十居其九都會推翻原判。然而，沙士貝利在反覆觀看後，卻出人意表地宣佈入球依然有效，令奧脫福的主場球迷頓時陷入瘋狂。

賽會聲明：手球屬意外

對於這個惹起極大爭議的判決，英超賽事中心的官方社交媒體帳號隨後發文解釋：「經過VAR覆核後，球證堅持了判罰曼聯入球有效的最初決定。」賽事中心進一步公佈了球證的判決理據：「球證宣佈：『經覆核後，入球決定維持不變，因為手球犯規是出於意外的，因此最終決定為入球有效。』」

加利佬指是個笑話

不過，這個解釋顯然無法說服所有人，就連曼聯名宿加利尼維利在也對這個得益於己隊的判決感到難以置信，他說：「我認為這在任何方面都是一個絕對令人震驚的判決，這太荒謬了！VAR已經非常清楚了，他們說這應該被判無效，他手球了並把球帶回了比賽中。老實說，我簡直不敢相信我剛剛看到了甚麼。」

他對整個執法團隊的處理手法大感不滿：「VAR看了三分鐘，然後球證又看了一分鐘。他們想得太多了，結果把自己弄進了一個真正的爛攤子裏。」