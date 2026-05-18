英超｜卡斯米路告別奧脫福！ 感性致謝曼聯球迷：曼徹斯特永遠是我家

天下無不散之筵席！周日英超曼聯主場以3:2險勝諾定咸森林，巴西中場硬漢卡斯米路（Casemiro）迎來他在奧脫福球場的「最後一舞」。賽後，他動情地向主場球迷發表了告別演說，並在社交媒體上發文致謝，感謝四年來曼聯球迷的支持。

一月已落實季後離隊 今季入球破紀錄

早在今年一月，曼聯已確認這位32歲的巴西國腳將會在今夏合約屆滿後離隊。然而，離隊的決定並未影響卡斯米路在場上的投入程度。相反，他在隨後的幾個月裏，迎來了其職業生涯入球最多的一個賽季，屢屢在關鍵時刻建功，以9球打破了個人的入球紀錄，並成為球隊成功取得來季歐聯參賽資格的重要功臣。

提早被換下 接受全場球迷致敬

在對陣諾定咸森林的比賽中，卡斯米路上陣了81分鐘，期間他在中場與曼聯的潛在收購目標艾利洛安達臣（Elliot Anderson）周旋，表現依然穩健。戰至81分鐘，看守領隊卡域克（Michael Carrick）特意將他換出，讓這位中場悍將能夠單獨接受全場奧脫福球迷的起立鼓掌和致敬。

感性發文：永遠是紅魔鬼

賽後，卡斯米路除了在球場上發表感言外，亦在社交媒體Instagram上發佈了一封致曼聯球迷的感性告別信：「在人生的旅途中，有些地方我們只是過客，但有些地方卻成為了我們生命的一部分。曼徹斯特將永遠是我的家。致這座城市、這家球會，以及每一位支持者，我致以最誠摯的感謝。過去這難忘的四年，充滿了我和家人將終生銘記的時刻。言語實在無法形容我們在這裏感受到的幸福和溫暖。感謝你們的每一次歡呼，每一個回憶，感謝你們從第一天起，就讓我們有賓至如歸的感覺。永遠是一隻紅魔鬼。」