Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜摩連奴領賓菲加不敗衝線 首證或投皇馬：將於今周決定

足球世界
更新時間：07:20 2026-05-18 HKT
發佈時間：07:20 2026-05-18 HKT

摩連奴一直拒絕承認重返皇家馬德里的傳聞，但在帶領賓菲加以不敗戰績完成今季後，他首次開腔證實或會重返西甲：「我的未來應該在今周內有定案。」

摩連奴證實有機會重返皇馬。法新社
摩連奴證實有機會重返皇馬。法新社
皇馬主席佩雷斯相當欣賞摩連奴。法新社
皇馬主席佩雷斯相當欣賞摩連奴。法新社

「有些事情正在進行」

摩帥帶領賓菲加以3：1擊敗艾斯杜尼，助球隊造出聯賽不敗的成績，但最終僅以第3名衝線。摩連奴賽後終於承認或會重返皇家馬德里的傳聞：「事情或許會有快速發展，我的未來應在今周內有定案。我需要時間和空間作出決定，今周將非常關鍵。我沒有收到皇馬的正式邀約。但若要否認、說什麼都沒有，我做不到；確實有些事情正在進行，但並非直接與我接觸。」根據《天空體育》的報道，皇馬主席佩雷斯已接觸摩連奴的經理人文迪斯。

皇馬、賓菲加、葡萄牙三揀一

摩連奴在8個月前才與賓菲加簽下兩年合約，當中設有一項違約條款，允許他以260萬鎊離隊，對皇馬而言並非障礙。除了皇馬，摩連奴還有其他選擇，包括留在賓菲加；他已獲球會提出一份提高待遇續約方案，但相信摩連奴接受可能性極低。此外，摩連奴手上還有葡萄牙國家隊邀約，希望他在今屆世界盃後接掌帥位，備戰2030年在本土舉行的世界盃；該屆賽事將由葡萄牙、西班牙和摩洛哥聯合主辦。然而，皇馬目前看來是最有可能的下一站。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
22小時前
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
22小時前
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
影視圈
11小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
13分鐘前
僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮
僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
商業創科
2026-05-16 18:03 HKT
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
1小時前
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
影視圈
11小時前