西甲｜摩連奴領賓菲加不敗衝線 首證或投皇馬：將於今周決定

摩連奴一直拒絕承認重返皇家馬德里的傳聞，但在帶領賓菲加以不敗戰績完成今季後，他首次開腔證實或會重返西甲：「我的未來應該在今周內有定案。」

摩連奴證實有機會重返皇馬。法新社

皇馬主席佩雷斯相當欣賞摩連奴。法新社

「有些事情正在進行」

摩帥帶領賓菲加以3：1擊敗艾斯杜尼，助球隊造出聯賽不敗的成績，但最終僅以第3名衝線。摩連奴賽後終於承認或會重返皇家馬德里的傳聞：「事情或許會有快速發展，我的未來應在今周內有定案。我需要時間和空間作出決定，今周將非常關鍵。我沒有收到皇馬的正式邀約。但若要否認、說什麼都沒有，我做不到；確實有些事情正在進行，但並非直接與我接觸。」根據《天空體育》的報道，皇馬主席佩雷斯已接觸摩連奴的經理人文迪斯。

皇馬、賓菲加、葡萄牙三揀一

摩連奴在8個月前才與賓菲加簽下兩年合約，當中設有一項違約條款，允許他以260萬鎊離隊，對皇馬而言並非障礙。除了皇馬，摩連奴還有其他選擇，包括留在賓菲加；他已獲球會提出一份提高待遇續約方案，但相信摩連奴接受可能性極低。此外，摩連奴手上還有葡萄牙國家隊邀約，希望他在今屆世界盃後接掌帥位，備戰2030年在本土舉行的世界盃；該屆賽事將由葡萄牙、西班牙和摩洛哥聯合主辦。然而，皇馬目前看來是最有可能的下一站。