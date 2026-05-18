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巴甲｜第四球證蝦碌 尼馬錯誤被換走向鏡頭怒舉換人紙

足球世界
更新時間：06:55 2026-05-18 HKT
發佈時間：06:55 2026-05-18 HKT

效力巴甲山度士的尼馬，今晨領軍主場迎戰哥列迪巴最終以0：3告負。今場發生一度離奇插曲，尼馬因為第四球證出錯被錯誤換走，他向鏡頭怒舉換人紙表示不滿。

尼馬向鏡頭舉換人紙，以證第四球證出錯。影片截圖
尼馬向鏡頭舉換人紙，以證第四球證出錯。影片截圖
尼馬向球證投訴不果。路透社
尼馬向球證投訴不果。路透社
尼馬被換走後相當無奈。路透社
尼馬被換走後相當無奈。路透社
尼馬對於錯誤被換走表示不滿。路透社
尼馬對於錯誤被換走表示不滿。路透社

這段插曲發生在65分鐘，半場落後0：3的山度士作出換人調動。尼馬此時因為小腿傷勢正在場邊接受治療，第四球證卻舉起換走「10號」的換人牌，將尼馬換成羅賓奴祖利亞，但事實上應被換走的是艾斯高巴。

山度士：莫名其妙的錯誤

尼馬接受治療後，嘗試重返球場被黃牌警告。他對此大感不滿，其後奪走換人紙，並將此向直播鏡頭怒舉示意，力證應被換走的是艾斯高巴而非他本人。但由於換人程序已經完成，尼馬最終無奈離開球場。山度士在社交媒體發表聲明：「第四球證在換人程序上犯了錯誤，電視直播畫面可見的換人紙已證實這一點。這是莫名其妙的錯誤，卻沒有得到糾正。」

尼馬以79個國際賽入球，榮獲巴西入球王的美譽。但他因為傷患，自2023年起沒有再為國家隊披甲。這名34歲球星將他與山度士的合約，延長至2026年年尾，力爭出戰世界盃的席位。巴塞將於6月13日展開今屆世界盃之旅鬥摩洛哥，同組還有海池和蘇格蘭。

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