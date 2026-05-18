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西甲｜巴塞隆拿3：1貝迪斯 主場19仗全勝創歷史

足球世界
更新時間：06:26 2026-05-18 HKT
發佈時間：06:26 2026-05-18 HKT

已鎖定衛冕西甲的巴塞隆拿，今晨於今季最後一次主場出擊，最終以3：1擊敗貝迪斯。巴塞成為第11支單季西甲主場全勝的球隊，更是改制20隊後、首支造出19仗全勝的球隊。

拉芬夏梅開二度。美聯社
拉芬夏梅開二度。美聯社
利雲度夫斯基今夏將離開巴塞。美聯社
利雲度夫斯基今夏將離開巴塞。美聯社
巴塞單季西甲主場全勝。美聯社
巴塞單季西甲主場全勝。美聯社

拉芬夏梅開二度

巴塞今場於28分鐘由拉芬夏比洛尼射入罰球打開紀錄，並以1：0領先完半場。下半場62分鐘，拉芬夏再把握敵軍傳球失誤，截得皮球隨即推入禁區起腳，為巴塞射成2：0。雖然巴塞於69分鐘，被貝迪斯的伊斯高射入12碼破蛋，但主隊於74分鐘有簡些路於禁區頂起腳破網，鎖定3：1的勝局。值得一提的是，已確定今夏離隊的羅拔利雲度夫斯基，今場於85分鐘退下火線，接受球迷掌聲。

第11支西甲單季全勝球隊

巴塞賽後以31勝1和5負得94分高踞榜首，以11分領先同日贏波、次席的皇家馬德里。此役令巴塞成為西甲歷史上第11支單季主場全勝的球隊，亦是繼1985-86球季的皇馬以17場全勝完成主場賽事後，首支創下這項紀錄的球隊。巴塞上一次錄得完美主場成績，要追溯至1959-60年賽季（當時只有15場主場賽事）。

巴塞今季各項賽事中只有兩次主場失利，均發生在歐聯賽事，分別是10月於聯賽階段不敵巴黎聖日耳門，以及4月8強對馬德里體育會。

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