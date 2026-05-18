意甲｜拿玻里鎖定歐聯資格 海倫確定離開曼聯

拿玻里於今晨意甲作客以3：0擊敗比薩SC，鎖定來季歐聯資格。同時，海倫的外借條款被觸發，令他來季將會正式轉會拿玻里；這名丹麥前鋒賽後發文告別曼聯。

拿玻里作客比薩SC派三蛋

海倫今季由曼聯外借拿玻里，外借條款中包括拿玻里若取得意甲前4位、鎖定歐聯資格，則會觸發永久轉會。隨着拿玻里今晨作客比薩SC，憑麥湯米尼、拉亞馬尼和海倫各建一功、以3：0破敵後，達成了這個目標。在意甲尚餘一輪下，拿玻里以22勝7和8負得73分排第2位，領先第5名的科木5分，鎖定來季歐聯資格，海倫亦因此將永久轉會拿玻里。

海倫今季為拿玻里贏得意大利超級盃。法新社

海倫在拿玻里重拾信心。路透社

海倫在曼聯備受壓力。法新社

海倫於2023年由阿特蘭大以約7980萬歐元轉投曼聯，高價轉會費令他備受注目同時壓力巨增，表現未如球迷預期，各項賽事上陣95場入26球兼貢獻6次助攻。他於今季外借拿玻里表現有起色，各項賽事上陣43場便交出15入球8助攻的成績。

「充滿自信的新起點」

這名23歲丹麥前鋒賽後於Instagram發文，向曼聯道別：「與曼聯道別，某程度上令我依依不捨。能夠身穿紅色球衣、在奧脫福上陣，是我童年夢想的實現。球迷們對我的支持，讓我有賓至如歸的感覺，並幫助我重拾信心，這一切我銘記於心。今天的入球象徵着充滿自信的新起點，我將為拿玻里的未來全情付出。同時，我要感謝所有曼聯的球迷、球員和工作人員，是你們讓我兒時的夢想成真。現在是追逐新夢想的時候了，讓我們一起去實現它。」