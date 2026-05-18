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英超｜韋斯咸作客紐卡素輸1：3 熱刺護級形勢樂觀

足球世界
更新時間：05:31 2026-05-18 HKT
發佈時間：05:31 2026-05-18 HKT

韋斯咸今晨於英超作客以1：3不敵紐卡素後，落後第17位的熱刺兩分兼踢多場，距離降班再近一步。領隊紐奴賽後承認「護級仍然有可能，但非常困難」。

紐奴認為今場球隊開局表現差，「鎚仔幫」今場先失3球，第一個失球出現在15分鐘；門將麥斯靴曼臣短傳予左路隊友欠準，被敵軍截得皮球後隨即反擊，最終紐卡素憑禾達美迪於門前接應傳中射入。韋斯咸4分鐘後再失一球，紐卡素由韋利安奧索拿射成2：0完半場。

奧索拿今場梅開二度。美聯社
奧索拿今場梅開二度。美聯社
韋斯咸作客以1：3不敵紐卡素。美聯社
韋斯咸作客以1：3不敵紐卡素。美聯社
韋斯咸護級形勢不樂觀。美聯社
韋斯咸護級形勢不樂觀。美聯社

熱刺領先兩分兼踢少場

奧索拿於下半場65分鐘再入一球，他接應祖爾韋諾克的右路傳中，於門前輕鬆撞射成3：0。韋斯咸只憑卡斯迪蘭奴斯於69分鐘接應門將大腳長傳，於禁區外第一時間妙射射門笠死敵軍門將尼克普比破蛋，但最終以1：3告負。韋斯咸賽後以9勝9和19負得36分續排第18位，以兩分落後第17位、安全區的熱刺兼踢多場，兼且得失球落後；熱刺將於周二深夜鬥車路士，只要取1分幾近肯定護級成功。

球迷高唱「你不配這球衣」

韋斯咸球迷對於球隊表現大表不滿，賽後高唱「你不配這球衣」。紐奴對於球迷的怒氣表示理解，但他拒絕怪罪麾下：「沒有（球員沒有令我失望）。我們必須正視自己目前的處境非常艱難，球隊上下充滿焦慮和緊張，但我們必須承擔責任。讓我們嘗試以有尊嚴的方式完成賽季。」

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