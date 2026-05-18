世界盃2026‧列強點評│比利時老將多難有驚喜 杜古決定命運
發佈時間：09:45 2026-05-18 HKT
比利時大軍有9名30歲以上老將，中場奇雲迪布尼和韋素已過巔峰期，今屆美加墨世界盃預計難有驚喜演出。猶幸這支歐洲紅魔被編入G組，同組對手實力弱晉級無問題，淘汰賽能夠走得多遠，要視乎今季大熟大勇的謝利美杜古的表現。
9名30歲以上老將 盧卡古今季僅踢7場
2018世界盃比利時在黃金一代帶領下勇奪季軍，但在夏薩特等人走下坡後，上屆卡塔爾世盃隨即於分組賽止步。黃金一代已走得七七八八，但歐洲紅魔今屆決賽周的26人大軍中，仍有9名已過而立之年的老將，包括門將泰拔高圖爾斯、中場韋素和奇雲迪布尼，以及前鋒盧卡古等。各人今季受到不同程度的傷患困擾，迪布尼所有比賽僅為拿玻里出場19次；雙料隊友盧卡古全季只踢了7場，3月起未再披甲。
杜古表現決定球隊命運
幸好比利時同組對手實力弱，埃及、紐西蘭和伊朗難構手威脅，預計首名出線沒有問題，到淘汰賽才會遇上真正考驗。他們最終能夠走到多遠，謝利美杜古的表現舉足輕重，此子今季於曼城大熟大勇，盤扭繼續保持凌厲之餘，射門把握力大幅改善，今季各項球會賽收錄8入球14助攻，若能延續季尾的好狀態，比利時對強隊仍有力一拚。
比利時世界盃G組賽程
日期 開賽時間(香港時間) 對手
15-06 深夜3:00 埃及
21-06 深夜3:00 伊朗
27-06 早上11:00 紐西蘭
比利時世界盃G組賽程
日期 開賽時間(香港時間) 對手
15-06 深夜3:00 埃及
21-06 深夜3:00 伊朗
27-06 早上11:00 紐西蘭
比利時焦點球員
泰拔高圖爾斯
位置：門將
出生日期：11-05-1992
效力球會：皇家馬德里
國際賽上陣/入球：107場/0球
奇雲迪布尼
位置：中場
出生日期：28-06-1991
效力球會：拿玻里
國際賽上陣/入球：117場/36球
謝利美杜古
位置：翼鋒
出生日期：27-05-2002
效力球會：曼城
國際賽上陣/入球：41場/7球