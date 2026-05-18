世界盃2026‧列強點評│比利時老將多難有驚喜 杜古決定命運

比利時大軍有9名30歲以上老將，中場奇雲迪布尼和韋素已過巔峰期，今屆美加墨世界盃預計難有驚喜演出。猶幸這支歐洲紅魔被編入G組，同組對手實力弱晉級無問題，淘汰賽能夠走得多遠，要視乎今季大熟大勇的謝利美杜古的表現。

9名30歲以上老將 盧卡古今季僅踢7場

2018世界盃比利時在黃金一代帶領下勇奪季軍，但在夏薩特等人走下坡後，上屆卡塔爾世盃隨即於分組賽止步。黃金一代已走得七七八八，但歐洲紅魔今屆決賽周的26人大軍中，仍有9名已過而立之年的老將，包括門將泰拔高圖爾斯、中場韋素和奇雲迪布尼，以及前鋒盧卡古等。各人今季受到不同程度的傷患困擾，迪布尼所有比賽僅為拿玻里出場19次；雙料隊友盧卡古全季只踢了7場，3月起未再披甲。

杜古表現決定球隊命運

幸好比利時同組對手實力弱，埃及、紐西蘭和伊朗難構手威脅，預計首名出線沒有問題，到淘汰賽才會遇上真正考驗。他們最終能夠走到多遠，謝利美杜古的表現舉足輕重，此子今季於曼城大熟大勇，盤扭繼續保持凌厲之餘，射門把握力大幅改善，今季各項球會賽收錄8入球14助攻，若能延續季尾的好狀態，比利時對強隊仍有力一拚。

比利時的黃金一代已走得七七八八。法新社

韋素繼續得到比利時徵召。法新社

謝利美杜古(右)已為成為比利時的靈魂人物。法新社

比利時世界盃G組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

15-06 深夜3:00 埃及

21-06 深夜3:00 伊朗

27-06 早上11:00 紐西蘭

比利時世界盃G組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

15-06 深夜3:00 埃及

21-06 深夜3:00 伊朗

27-06 早上11:00 紐西蘭

比利時焦點球員

泰拔高圖爾斯

位置：門將

出生日期：11-05-1992

效力球會：皇家馬德里

國際賽上陣/入球：107場/0球

比利時門將泰拔高圖爾斯。法新社

奇雲迪布尼

位置：中場

出生日期：28-06-1991

效力球會：拿玻里

國際賽上陣/入球：117場/36球

比利時中場奇雲迪布尼。法新社

謝利美杜古

位置：翼鋒

出生日期：27-05-2002

效力球會：曼城

國際賽上陣/入球：41場/7球

比利時翼鋒謝利美杜古。法新社