港超聯爭標組｜王振鵬退役結束21年傑志生涯 亞洲盃未能出線成生涯小遺憾

傑志今季聯賽封王，周日煞科戰4:4戰平東方，而早前宣佈賽後將退役的門將王振鵬亦以隊長身份出戰，並獲紀念品以感謝他對球隊的21年貢獻，阿鵬也表示效力21年要退役固然不捨，但球隊能奪冠也可以令他開心迎接退役生活，他也表示未能助港隊出線亞洲盃成小遺憾。

阿鵬效力傑志21年，曾助藍鳥10奪聯賽冠軍（包含港超聯和甲組足球聯賽），對於退役他也表示不捨：「其實21年都有啲唔捨得，但係球員都一定有一個退役年紀，同埋今年攞到冠軍都係我嘅一個主要願望，咁都可以開心迎接退役生活。」對於退役的決定，阿鵬坦言以往為了爭取代表港隊會全力地去做好和堅持，而上次亞洲盃主場對新加坡亦得償所願令他反而小了一個原因去繼續征戰，加上龐焯熙的加盟令他出場時間大減下，阿鵬坦言以他的年紀會難以維持狀態，因此才有退役的決定。

而被問到退役前助「藍鳥」重奪冠軍會否是為他生涯劃上完美句號，阿鵬則坦言球隊奪冠固然開心，但無法助港隊贏下亞盃外成遺憾：「我好開心生涯可以入選香港隊，但係未贏波其實我都唔開心，未入到亞洲盃其實自己都埋怨自己未做到最好。」阿鵬也透露退役後會繼續留港，並暫時先享受退役生活，之後也希望可以回隊做教練方面的工作。

記者/攝影:魏國謙