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港超聯爭標組｜傑志煞科戰4:4遭東方逼和 伍健談下季征戰亞冠2：出得去代表香港唔衰得

足球世界
更新時間：22:14 2026-05-17 HKT
發佈時間：22:14 2026-05-17 HKT

港超聯收官日壓軸有傑志在將軍澳運動場對上東方，最終雖東方以4:4逼和傑志，但仍無阻「藍鳥」今屆港超聯封王，而門將王振鵬亦將退役，結束21年傑志生涯，傑志班主伍健表示對球隊表現滿意，也透露大致完成來季組軍，亦否認卡雲尼來季加盟的謠言。

傑志煞科戰4:4戰和東方

傑志在爭標組開始前已提前封王，但今場對上東方依然火力全開，皆因「藍鳥」門將王振鵬已在賽前宣佈將會退役，他亦戴起隊長臂章出戰今場賽事，開賽僅7分鐘傑志就由明加索夫接應林柏燃長傳射入空門，邊裁示意越位在先，但經過VAR復核下表示入球有效，但之後24分鐘大久保優接應高銘浩傳中頂入，助東方1:1追平，但僅過2分鐘傑志再有明加索夫頂入再領先，但之後傑志後防失誤頻發，東方把握機會36分鐘先有馬高斯在無人看管下勁射地波破網，之後40分鐘，大久保優燙射再得手，助力東方反先3比2返回更衣室。易邊後「藍鳥」加強攻勢，73分鐘先有馬基蘭罰球直射破網，僅過7分鐘再有利安度禁區頂直射死角助傑志4:3反超，但臨完場前東方有大久保優完成帽子戲法，兼以4:4逼和傑志，但仍無阻「藍鳥」封王。

伍健：出得去代表香港就唔衰得

在今戰賽後舉行頒獎儀式，傑志仍相隔3年重奪聯賽冠軍寶座，仍贈送紀念品給「阿鵬」，以感謝他對球隊21年的付出，而傑志班主伍健表示很難不滿意球會今季表現，並指認為今季人腳上並未有太大分別，但教練的爭勝心成今季佳績的主因之一，他仍透露已大致完成下季組軍，並說：「我哋要平衡2個戰線，大家都知亞冠2係冇外援限制，咁我哋加埋入咗籍嘅球員都可以擺到「全鬼陣」都得，但我哋都希望一方面下季可以打得好，另一方面有年青球員可以出到嚟。」多於來季征戰亞冠2的期望，伍健表示：「出得去代表香港就唔衰得，一定會去爭取好嘅成績，我哋有一個優勢係我哋喺亞洲賽經驗比較多，所以我就有啲信心比其他球會打得好。」之於早前盛傳卡雲尼加盟傑志，伍健表示自己和教練亦未有聽聞，但也表示倘若有一定成本和他也有意的話也會考慮。

 

 

記者/攝影:魏國謙

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