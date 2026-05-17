英超│曼聯3:2諾定咸森林鎖定第3名 卡斯米路勝仗告別奧脫福 B費追平助攻紀錄

周日英超早場對諾定咸森林，是曼聯本季最後一場主場比賽，最終贏3:2，順利完成3大任務。紅魔全取3分後，鎖定取得第3名；效力4年的中場卡斯米路以勝仗完成奧脫福球場告別戰；隊長般奴費南迪斯(B費)交出1次助攻，追平英超單季助攻紀錄。

曼聯無壓力大踢進攻足球

早已鎖定歐聯席位的紅魔，今場無壓力下大踢進攻足球，全場多達29次射門，左閘勞基梳爾開賽5分鐘就先開紀錄。球隊在換邊後被敵將摩拉圖的入球扳平，但曼聯隨即由馬菲奧斯根夏近門射入再次領先，但後者射門前隊友麥比奧莫手球在先，VAR介入仍判有效，出現爭議。之後麥比奧莫接應B費的妙傳射入，曼聯領先3:1，森林又立即做出反應，由基比斯韋特快射破網，雙方之後再無入球，曼聯贏3:2。

紅魔鎖定第3名 卡斯米路勝仗告別

紅魔在本季最後一場主場賽事，完成多個任務。首先全取3分後，球隊37輪累積68分，比第4位的阿士東維拉多6分，鎖定以第3名完成球季；中場卡斯米路亦以勝仗告別奧脫福球場，今場不少球迷自制海報、紙牌和巨型Tifo送別他，當他在80分鐘被換走時，全場球迷起立致意，隊友紛紛與他握手，他離場時向四邊看台致謝。

B費追平單季英超助攻紀錄

而B費收錄一次助攻，本季英超累積20次，追平由亨利和奇雲迪布尼保持的單季英超助攻紀錄。美中不足是隊友多次錯失入球機會，否則這名葡萄牙中場應可打破助攻紀錄，獨享這殊榮。