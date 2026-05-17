港超聯爭標組｜理文2:3遭大埔反勝跌落第3完季 班主李文恩表示已確定教練人選6月公佈

周日港超聯爭標組收官日，理文在旺角大球場對上大埔演次名爭奪戰，理文雖一度有艾華頓梅開2度領先2:0，但之後被大埔連追3球最終以3:2反勝，1分之差力壓理文升上第2完成今屆聯賽。

大埔3:2反勝理文第2完季

理文開波入局迅速，早前宣佈完季將會離隊的艾華頓，開波14分鐘就由巴科爾邊路傳中，米基爾頂球後皮球落到艾華頓腳下，在無人看管下起腳先開記錄，其後32分鐘巴科爾邊路爭球成功，傳向中間的艾華頓，推順後勁射再破網，梅開二度助理文以2:0領先。但其後劇情出現反轉大埔展開反擊，僅過4分鐘就有伊高沙托利操刀12碼助大埔追成1:2，補時再有鐘偉強接應伊高法沙托利頂入破網助大埔2:2追平。易邊後64分鐘帕特華維迪施射12碼建功，助大埔3:2反超，雖然黃黑軍團之後展開猛烈反撲，但都無法攻破「綠戰士」大門，最終大埔以3:2反勝理文，積分榜以1分之差超越理文升上第2。

理文班主李文恩表示已確定教練人選6月公佈。攝影：魏國謙

李文恩指已確定教練人選

理文班主李文恩賽後坦言對今季感失望，亦透露來季方向，表示主帥人選己有有決定，只久落筆簽字，他指主帥人選從50多人中突圍，並有歐洲和亞洲的執教經驗，並指：「其實經過團隊同我親身面試後，我哋都滿意佢嘅水平，最後揀呢位教練係覺得佢做事認真，準備嘅工作都比較細緻，同有返咁上下經驗。」並透露大約6月會公佈，另外李生也表示來季會有大約一半球員留隊，並透露巴科爾、杜索諾夫、立花稜也等外援亦會留隊，並已物色更多本地優秀球員。

劉家喬將北上清華升學

另外年初理文前鋒劉家喬年初被爆已被清華大學的蘇世民書院取錄，他亦確認將於8月底到學校報到，並指之後將以學業為優先，並透露下此決定的原因：「即係始終足球生涯都係好短，可能最top都係40歲初，有啲受傷可能只係到30幾歲，所以都要plan的在球員生涯結束要做咩。」Kyle也表示若球隊可以的話，也希望可以一邊讀書在放假時也可回港出戰，他也指若港隊徵召他也會回港代表。

記者/攝影:魏國謙