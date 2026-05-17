英超｜沙比阿朗素落實接掌車路士帥印 頭銜領隊掌轉會話語權

沙比阿朗素（Xabi Alonso）來季將會登陸史丹福橋！英超球會車路士周日（17日）發表官方聲明，宣布這位前皇家馬德里及利華古遜主帥正式上任，其頭銜與過去兩任馬列斯卡和羅仙尼亞的主教練不同，獲委任為領隊，意味有更大權力，包括轉會話語權。他已與藍獅簽署了一份為期4年的合約，並將於7月1日正式履新。

會方大讚具領軍歐洲頂級球隊能力

車路士在官方聲明中大讚沙比阿朗素的執教質素、比賽模式及領導才能。會方特別提到，他在皇家馬德里及利華古遜已證明了自己具備歐洲頂級聯賽的領軍能力，尤其是在2023至24球季帶領利華古遜創下不敗神話，奪得該會歷史上首個德甲錦標。

此外，他在球員時代戰績彪炳，曾奪得包括2010年世界盃在內的17項重大錦標。會方深信其豐富經驗及品德，是帶領車路士展開新征程的關鍵。

沙比矢志重塑奪冠文化

沙比阿朗素在落實上任後表示：「車路士是全球最頂尖的球會之一，能夠成為這支偉大球隊的領隊，讓我感到無比自豪。透過與班主及體育管理層的交流，我們清楚擁有共同的宏大目標，就是建立一支能持續在最高水平競爭並力爭各項錦標的球隊。」他強調車路士陣中擁有極高天賦及龐大潛力，上任後將專注於刻苦訓練、建立正確的球隊文化，並以贏取獎盃為首要任務。

職銜定為領隊賦予轉會話語權

值得注意的是，車路士今次在官方聲明中明確將查比阿朗素的職銜定為領隊（Manager），而非如前任主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）及羅仙尼亞（Liam Rosenior）般被稱為主教練（Head coach）。官方聲明中更形容他為「在推動球隊發展等多個關鍵領域上被認可的領導者及合作夥伴」。

這項字眼上的分野印證了早前傳媒的報道，意味著沙比阿朗素將獲得比前任更大的話語權。雖然他仍需配合球會現有的管理架構，但他將能夠深入參與球隊的轉會策略及組軍規劃，重奪傳統英超主帥的控制權。

今夏改組軍方針引即戰力老將

在沙比阿朗素獲賦予轉會重任之際，車路士的組軍方針亦將迎來重大轉變。據悉，會方管理層已意識到近年單靠年輕潛力球員的策略需要微調，並計劃在今個夏季轉會窗引入兩至三名經驗豐富的「即戰力」球員。會方期望新加盟的老將能帶來領導才能，並在逆境時於場上發揮穩定軍心的作用；配合外借回歸的高維爾（Levi Colwill）等球員，為這支年輕大軍注入更穩定的元素。

與此同時，車路士名宿祖高爾（Joe Cole）近日受訪時，亦點名呼籲球會應簽下史東斯（John Stones）、利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）及佐敦軒達臣（Jordan Henderson）這「三名經驗老將」來輔助年輕陣容。