世界盃2026‧列強點評│有基迪拉細佬入籍實力仍不足 突尼西亞難破分組賽出局宿命

突尼西亞近期歸化多名球員，包括德國世界盃冠軍中場基迪拉的弟弟蘭尼基迪拉，但球隊整體實力仍然不足，特別是鋒線人才凋零，勢難突破過去6次參加世界盃都在分組賽出局的宿命。

蘭尼基迪拉入籍 前場實力差

近年突尼西亞不停在海外招攬入籍兵，多人趕及在今屆美加墨世界盃前歸化，包括效力德甲柏林聯的32歲中場蘭尼基迪拉，其哥哥是2014世盃德國冠軍中場基迪拉。然而這支北非球隊的整體實力仍然不足，近5場各賽事法定時間只得1勝3和1負，唯一勝仗是以1:0擊敗弱旅海地，陣上欠缺亮眼演出。而該隊的攻力更是有限公司，26人大軍名單中沒有球員取得雙位數入球，最多是累積7球的左閘阿里阿布迪，首席中鋒查奧特僅得6球，被球隊寄予厚望的翼鋒伊利斯沙特，下半季借到德乙的奧格斯堡踢了10場聯賽仍未開齋，狀態堪憂。

6次參加世界盃全部分組賽出局

突尼西亞近2屆非洲國家盃分別於小組賽和16強出局，整體實力於非洲已非一線，更遑論在世盃挑戰列強。以他們之前6次參加決賽周都未能晉級淘汰賽的往績，今屆被編入F組面對荷蘭、瑞典和日本恐難搶分，甚至乎成為三零部隊。

突尼西亞世界盃F組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

15-06 早上10:00 瑞典

21-06 中午12:00 日本

26-06 早上7:00 荷蘭

突尼西亞焦點球員

米積伯利

位置：中場

出生日期：21-01-2003

效力球會：般尼

國際賽上陣/入球：44場/1球

突尼西亞中場米積伯利。法新社

蘭尼基迪拉

位置：中場

出生日期：27-01-1994

效力球會：柏林聯

國際賽上陣/入球：2場/0球

突尼西亞中場蘭尼基迪拉。法新社

伊利斯沙特

位置：翼鋒

出生日期：27-12-1999

效力球會：漢諾威

國際賽上陣/入球：14場/4球

突尼西亞前鋒伊利斯沙特。法新社