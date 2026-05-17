英超│沙拿發文批利物浦失重金屬DNA 矛頭直指史洛特 隊友秒Like認同

利物浦在周五英超不敵阿士東維拉，收錄本季各賽事第20場敗仗，鋒將穆罕默德沙拿沉澱一日後，周六在社交媒體發文指球隊不停失利很痛苦，斥這支紅軍已失去重金屬進攻的屬性，此言明顯指向堅持傳控踢法的主帥史洛特。更值得關注，沙拿出帖後，一眾隊友立即點讚，似乎認同其說法對史帥有保留。

沙拿：希望重新看到重金屬進攻

沙拿因為大腿傷患缺席2場英超後，周五趕及復出作客鬥維拉，後備出場16分鐘，但未能阻止球隊輸2:4，收錄本季聯賽第12敗，亦是各賽事第20場敗仗。這位早已表明在今夏離隊的埃及鋒將，經過沉澱後在社交媒體為球隊的情況抒發感受：「本季我們走向一場又一場的失利，這非常痛苦，我們的球迷不應承受這些。我希望看到利物浦重新成為那支讓對手膽寒的重金屬進攻型球隊，重新成為那支能夠贏得獎盃的球隊。那是我熟知的足球，需要重新找回並永久保持的球隊本色。這是不容商量，而是每一位加入這家球會的球員必須要適應的事。」他續指偶爾贏下比賽，不是真正的利物浦，取得下季歐聯資格是最低要求。

隊友秒Like 沙拿似為隊友發聲

此子向來甚少在社交媒體發長文，亦只會在不滿時才主動受訪，今次突然發文明顯是針對主教練史洛特的傳控踢法，並且在離隊前為一眾隊友發聲。而當他發帖後，一眾隊友都立即秒Like，認同其說法。前英格蘭門將保羅羅賓遜亦指史洛特的戰術風格不適合沙拿，後者放在心裡一整季才爆發，這亦是紅軍球迷的心聲。