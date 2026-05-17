德甲總結│哈利卡尼戴帽做金靴 助拜仁大勝收官並破入球紀錄 惟未能奪最佳球員獎

德甲周六煞科，盟主拜仁慕尼黑主場5:1大勝科隆完美收官，全季34輪共入122球，打破由皇家馬德里保持的五大聯賽單季入球紀錄。該隊射手哈利卡尼今場大演帽子戲法，全季共入36球衛冕聯賽金靴，可是最終仍未能取得本季德甲最佳球員，得主是其隊友米高奧利斯。

拜仁全季德甲122球破紀錄

拜仁在德甲煞科戰大開殺戒，哈利卡尼戴帽，前鋒尼高拉斯積遜和中場湯比斯卓夫各入一球，5:1大勝科隆，最終在34輪聯賽中收錄28勝5和1負。該隊整季聯賽共入122球，刷新五大聯賽單季入球數字，舊紀錄是皇馬於2011至12球季西甲造出的121球。該隊下周末將於德國盃決賽鬥史特加，力爭包辦今季德國本土所有比賽冠軍。

卡尼連續3屆奪金靴 奧利斯奪最佳球員獎

卡尼連同今仗的3個入球，本季德甲累積36球，連續3季奪得聯賽金靴，比第2位史特加的安達夫多15球。然而此子仍未能取得德甲年度最佳球員獎項，得主是其隊友米高奧利斯，他今季加盟拜仁就取得15個入球和19次助攻，得到球迷、專家和同行的肯定獲獎。而尾輪其他賽果，史特加作客2:2賽和法蘭克福，力壓未能贏波的賀芬咸，以第4名完季取得下季歐聯席位。

米高奧利斯贏得德甲最佳球員獎。路透社

米高奧利斯贏得德甲最佳球員獎。路透社

禾夫斯堡贏波轉戰升降班附加賽

榜尾方面，本輪前有3隊同得26分，其中2隊直接降班，1次轉戰升降班附加賽。禾夫斯堡作客3:1擊敗聖保利，後者包尾降落德乙，狼堡贏波以16名完成，要與德乙第3名踢附加賽；海登咸主場0:2負緬恩斯，排倒數第2名同樣要降班。