英足盃│曼城1月買啱人 施美安一箭定江山 古希連續2年奪冠

曼城於冬季轉會市場簽入中堅馬克古布(Marc Guehi)和翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)，兩人正是周六英格蘭足總盃決賽擊敗車路士的贏波功臣，證明球隊的引援決定非常正確。施美安攻入全場唯一入球；古希則力保大門不失，並繼上季助水晶宮奪冠後，個人連續2季取得英足盃錦標。

一月買施美安、古希都幫到手

上半季曼城表現不穩，球隊逐在冬季轉會窗斥資8400萬鎊，簽入安東尼施美安和馬克古希，不足半年就證明光獨到。26歲的施美安來到藍月後於各賽事上陣25次，取得10球3助攻，足總盃5場入3球，包括今場決賽一箭定江山；古希為曼城於足總盃上陣3次，攻入1球，更重要是他率隊在這3場中一球不失，本場就成功凍結車路士鋒將祖奧柏度和高爾彭馬。上季決賽他帶領水晶宮擊敗藍月封王，今屆轉投曼城再奪冠，連續2年捧走英足盃，賽後喜言：「兩次奪冠的感覺一樣無與論比。和水晶宮贏得的那次意義非凡，因為是我第一個獎盃；這次是經歷如此艱難的賽季後奪冠，所以同樣激動。」

安東尼施美安一箭定江山。路透社

安東尼施美安一箭定江山。路透社

安東尼施美安一箭定江山。路透社

施美安的入球，來自艾寧夏蘭特的助攻。路透社

古希連續兩季贏足總盃：同樣激動﹗

而曼城領隊哥迪奧拿亦大讚1月的引援決定：「1月所有球會都想引援，我們終於等到機會。施美安有解約條款；古布就和水晶宮只餘半年合約，我們做出行動，而且決定正確。」